وأغلق مؤشر "تاسي" عند 10804 نقاط، مرتفعا 0.3%، ليعزز مكاسبه خلال جلستين إلى 105 نقاط، أو 1%، ويتجاوز مستوى 10800 نقطة. بينما بلغت قيمة التداولات 4 مليارات ريال، بزيادة 7%.

جاء الأداء متوافقا مع التحليل السابق، حول اتجاه السوق إلى مستويات قريبة من 10850 نقطة.

وارتفعت أسعار 130 شركة، مقابل تراجع 121 واستقرار البقية، ما يعكس بقاء الميل الإيجابي للسوق، لكن باتساع أقل من الجلسة السابقة.

إغلاق جلسة 23 يوليو 2026

إغلاق عند قمة الجلسة

افتتح المؤشر عند 10778 نقطة، قبل أن يتراجع 0.4%. لكنه عكس اتجاهه لاحقا، واستعاد أكثر من 71 نقطة من القاع، ليغلق عند أعلى مستوى خلال الجلسة. ويعكس الإغلاق عند القمة تحسن الطلب في الجزء الأخير من التعاملات، بعدما امتصت القطاعات الصاعدة الضغوط البيعية المبكرة.

السلع الرأسمالية تقود المكاسب

ارتفع 12 قطاعا من أصل 22، وتصدر قطاع السلع الرأسمالية المكاسب بصعود 4.1%، بدعم من ارتفاع "صناعات كهربائية" بالحد الأعلى، إلى جانب "كابلات الرياض" و"البابطين" بنسب أقل بلغت 3% تقريبا.

كما ارتفع قطاع الطاقة 1%، مدفوعا بصعود "أرامكو السعودية" ليصبح أعلى القطاعات دعما للنقاط الخضراء.

تراجع قطاع البنوك

في المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.3%، مع انخفاض "الراجحي" 0.5% و"الأهلي" 0.9%، فيما هبط قطاع المواد الأساسية 0.50% بضغط من "سابك" و"سابك للمغذيات الزراعية" و"ينساب".