الأربعاء, 11 مارس 2026 | 22 رَمَضَان 1447
الأسواق

"بيتكوين" تتجاوز 70 ألف دولار مع انحسار مخاوف الحرب

«بلومبرغ»
الثلاثاء 10 مارس 2026 7:37 |1 دقائق قراءة
ارتفع سعر "بيتكوين" اليوم الثلاثاء مجددا فوق مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ 4 أيام، مع تراجع المخاوف المرتبطة بالحرب مع إيران، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

أكبر عملة مشفرة قفزت 2.3% لتبلغ 70.5 ألف دولار في تعاملات آسيا بالتزامن مع صعود الأسهم وتراجع النفط، وجاء هذا التحول في السوق بعد أن قالت أمريكا إن الصراع مع إيران قد يحل قريبا جدا.

العملات الرقمية الأخرى ارتفعت لكن بوتيرة أقل، حيث صعدت "إيثر ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت "إكس آر بي" و"سولانا" بنسبة 1.4% و 1.2% على التوالي.

تفسير السوق لتصريحات ترمب

ريتشارد غالفين الشريك المؤسس لصندوق التحوط "دي إيه سي إم" قال "التصريحات تفسر على أنها تشير إلى نهاية أسرع من التوقعات للصراع"، مضيفا "المخاطر تكمن باحتمال أن تكون الأسواق تسيء قراءة التصريحات، أو إقدام أمريكا أو إيران على خطوات تؤدي لتصعيد يطيح بإمكانية خفض التوتر".

الأسهم ارتفعت بقوة مع افتتاح أسواق آسيا، إذ صعد مؤشر "نيكاي" بأكثر من 3%، كما ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" 2.7%، مع ارتفاع 3 أسهم مقابل كل سهم متراجع، في المقابل تراجع خام "برنت" نحو 10% إلى 90 دولارا للبرميل، بعيدا عن ذروته التي بلغت 119.50 دولار خلال تعاملات أمس الإثنين.

