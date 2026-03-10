"بيتكوين" تتجاوز 70 ألف دولار مع انحسار مخاوف الحرب

ارتفع سعر " بيتكوين " اليوم الثلاثاء مجددا فوق مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ 4 أيام، مع تراجع المخاوف المرتبطة بالحرب مع إيران، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

أكبر عملة مشفرة قفزت 2.3% لتبلغ 70.5 ألف دولار في تعاملات آسيا بالتزامن مع صعود الأسهم وتراجع النفط ، وجاء هذا التحول في السوق بعد أن قالت أمريكا إن الصراع مع إيران قد يحل قريبا جدا.

العملات الرقمية الأخرى ارتفعت لكن بوتيرة أقل، حيث صعدت "إيثر ثاني أكبر العملات المشفرة ، بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت "إكس آر بي" و"سولانا" بنسبة 1.4% و 1.2% على التوالي.

تفسير السوق لتصريحات ترمب

ريتشارد غالفين الشريك المؤسس لصندوق التحوط "دي إيه سي إم" قال "التصريحات تفسر على أنها تشير إلى نهاية أسرع من التوقعات للصراع"، مضيفا "المخاطر تكمن باحتمال أن تكون الأسواق تسيء قراءة التصريحات، أو إقدام أمريكا أو إيران على خطوات تؤدي لتصعيد يطيح بإمكانية خفض التوتر".