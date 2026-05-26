برنامج الهدي والأضاحي لـ"الاقتصادية": توزيع اللحوم في 27 دولة بينها غزة

توزع لحوم الهدي والأضاحي داخل السعودية عبر 700 جمعية خيرية، إضافة إلى 27 دولة من بينها قطاع غزة، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" المدير العام لبرنامج الهدي والأضاحي في الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة سراج فلالي.



قال إن التوزيع يعتمد على معايير تراعي الاحتياج الإنساني والظروف الاقتصادية والسياسية والكوارث الطبيعية، لتحقيق الاستفادة المثلى من اللحوم، موضحا أن بعض المناطق التي استفادت من التوزيع خلال السنوات الماضية شملت قطاع غزة، إضافة إلى دول ومجتمعات إسلامية تعاني ظروفا إنسانية أو كوارث أو حروب.

وأوضح بأن مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي يعد برنامجا حكوميا أُنشئ لخدمة الحجاج وتنظيم أعمال الهدي والأضاحي خلال موسم الحج، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمرافق المشروع تتجاوز 1.1 مليون رأس، ويعمل فيها أكثر من 18 ألف كادر وعامل في الجوانب التشغيلية والمساندة.

900 ألف تعاقد مع الحجاج لتنفيذ النسك

وبيّن أن عمليات توريد الأغنام بدأت ضمن التعاقدات المبرمة لتغطية احتياجات الحجاج خلال موسم الحج، وبلغت التعاقدات لتنفيذ النسك نحو 900 ألف تعاقد حتى الآن.

وفيما يتعلق بإدارة المخلفات، أكد مدير البرنامج أن جميع النفايات الناتجة عن أعمال المشروع تُعالج بطرق آمنة وصديقة للبيئة، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.

من جهتها أوضحت لـ"الاقتصادية" الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي يعمل من خلال مجمعات تشغيلية متكاملة في مكة المكرمة، حيث تتجاوز الأعداد الموسمية من الأنعام المتعاقد عليها 1.2 مليون رأس.

7 مجمعات مخصصة للأغنام ومجمع للإبل والأبقار

وتنقسم مجمعات المشروعين إلى مجمعات تشغيل مفتوحة وعددها 5 مجمعات، 4 منها للأغنام، ومجمع واحد للإبل والأبقار، وفي هذه المجمعات يستطيع المستفيد أن يؤدي نسكه بنفسه أو تحت إشرافه المباشر، ثم تتولى إدارة أضاحي عمليات الإعداد والتنظيف، والتجميد والتغليف والتوزيع.

والنوع الثاني مجمعات تشغيل مغلقة، وعددها 3 مجمعات مخصصة للأغنام، وفي هذه المجمعات يتم تنفيذ النسك بالتوكيل، حيث يشتري المستفيد النسك من المنافذ المعتمدة، ثم يتولى المشروع تنفيذ جميع العمليات نيابة عنه، ويشعره بإتمام التنفيذ.

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المشروع وفقا للقائمين عليه يقوم بإدارة رحلة كاملة تبدأ من رغبة المستفيد في أداء النسك، وتنتهي بوصول اللحوم إلى المستحقين وتشمل هذه الرحلة شراء النسك من القنوات الرسمية المعتمدة، توفير الأنعام من خلال موردين معتمدين، وفحص الأنعام بيطريًا، والتأكد من مطابقتها للضوابط الشرعية، وتنفيذ النسك في الوقت المحدد، وتجهيز اللحوم وتنظيفها وتجميدها وتغليفها، ونقلها داخليًا وخارجيًا، توزيعها على المستحقين، إشعار المستفيد بإتمام التنفيذ عند الشراء بالتوكيل.

كما يسهم المشروع في تقليل العشوائية، وحماية الصحة العامة، وتحسين التجربة العامة للحجاج، تنظيم الحركة داخل مواقع التشغيل، والإفادة من اللحوم بدلا من الهدر.

معالجة بيئية لنفايات المسالخ في مكة والمشاعر المقدسة

وفي جانب تطوير المعالجة والتقنيات، قال لـ"الاقتصادية" المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" إن الجاهزية النظامية والفنية للخلية الهندسية الثانية بمردم العكيشية المخصصة لنفايات المسالخ الأهلية قد اكتملت، بطاقة استيعابية تبلغ 10 آلاف طن، كما بدأ تشغيل المرحلة الأولى من مشروع معالجة نفايات المسالخ في مسلخ "أميرال" بمدينة الأنعام النموذجية، بما يحقق استبعادا كاملا لنفايات المسالخ من المرادم، وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام ضمن حلول الاقتصاد الدائري.

وأوضح المركز أنه توسع بالمعالجة البيئية للنفايات السائلة للهدي والأضاحي، حيث دشن وحدة معالجة نفايات الدم في مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، بطاقة تشغيلية تبلغ 30 مترًا مكعبًا في الساعة، تستهدف معالجة 25 ألف متر مكعب خلال الموسم، بكفاءة تصل إلى 96% من النفايات السائلة، مع إعادة تدوير ما يقارب 40% منها كمياه معالجة تُستخدم في أعمال الغسيل والصيانة، بما يعزز توجهات المركز نحو تحقيق حج مستدام وخفض الأثر البيئي للنفايات.