سجلت أسعار النحاس تراجعا طفيفا اليوم الثلاثاء تحت ضغط التوقعات المستمرة برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، التي تنذر بتراجع الطلب على المعدن الأحمر، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

عقود النحاس آجلة التسليم في 3 أشهر تراجعت في بورصة لندن للمعادن 0.5% إلى 13664 دولارا للطن المتري بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش.

انخفض عقد النحاس الأكثر تداولًا في بورصة شنجهاي للعقود الآجلة 0.14% إلى نحو 15.5 ألف دولار للطن.

تترقب الأسواق نتائج اجتماع الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء، في الوقت الذي تقيّم فيه أثر توقف القتال بين الولايات المتحدة وإيران.

يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه النفط انخفاضه الحاد، بعدما قالت أمريكا أنها تجري مع إيران محادثات في محاولة لإنهاء صراع الشرق الأوسط، مع استمرار الجانبين في الامتناع عن شن هجمات.

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أسعار الفائدة الأمريكية تطغى على المشهد

يتوقع 62% من المشاركين في السوق إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، في حين 38% يتوقعون رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل، بارتفاع عن نسبة 16% المسجلة قبل أسبوع، وفقاً لـ "CME FedWatch".

يسود القلق في سوق النحاس من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف الطلب من خلال تقييد النشاط الاقتصادي.

استفاد المعدن الأحمر من التوقعات بارتفاع الطلب الناجم عن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتحويل إلى الطاقة الكهربائية، والمركبات الكهربائية.

أثرت تقلبات أسواق الأسهم سلبًا كذلك على رغبة المتداولين في المخاطرة.

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من بين المعادن الأخرى، انخفض الألومنيوم 0.35% في بورصة لندن للمعادن، وظل مستقراً في بورصة شنغهاي.

تعرضت مخزونات الألمنيوم لضربة قوية بسبب تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، وانخفض إجمالي المخزونات في المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى مسجل منذ عام 1998، بحسب "رويترز".

الزنك سجل انخفاضا بنسبة 0.43%، بينما ارتفع الرصاص 0.21%، وتراجع النيكل بنسبة 0.16%.