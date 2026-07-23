سجل الإنفاق العام في الصين خلال الشهر الماضي أكبر تراجع منذ أكتوبر، في مؤشر على تشديد الحكومة سياستها المالية، رغم تصاعد الدعوات إلى تقديم مزيد من الدعم لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي.

انخفض مقياس الإنفاق العام بنسبة 11.9% في يونيو على أساس سنوي، وفق حسابات "بلومبرغ" المستندة إلى بيانات وزارة المالية الصادرة الأربعاء، بينما ارتفعت الإيرادات المالية العامة بنسبة 1.8%.

هذا أدى إلى تسجيل عجز عام قدره 4.57 تريليون يوان (675 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، بانخفاض 13% عن العام السابق، وقدرت مجموعة "جولدمان ساكس" أن الأثر المالي السلبي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو أسهم بأكثر من 40% في التراجع المتتابع في النمو الاقتصادي الحقيقي بين الربعين الأول والثاني.

ألقى التراجع المالي في الصين بظلاله على الاستثمار الإجمالي، بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني، ومع ذلك لا يزال التحول نحو سياسة أكثر تيسيرا مرجحا، مع دعوة كبار المسؤولين إلى تسريع تنفيذ الإجراءات الداعمة للنمو التي جرت الموافقة عليها، لضمان تحقيق مستهدف بكين السنوي الذي يتراوح بين 4.5% و5%.

كتب اقتصاديون في بنك "ستاندرد تشارترد" في مذكرة صدرت الأربعاء، أن تباطؤ الإنفاق المالي "يبدو بمثابة ضبط دقيق ومتعمد لوتيرة الإنفاق بعد النمو القوي المسجل في الربع الأول"، وأضافوا أن "الحكومة لا تزال تتمتع بهامش مالي كبير ضمن إطار الموازنة المعتمد في مارس".

سياسة مالية أنشط

أعلنت وزارة المالية مواصلة تنفيذ سياسة مالية وصفتها بأنها "أكثر نشاطاً"، وفق بيان ورد في مقطع فيديو صدر ضمن إحاطتها الفصلية.

من بين الإجراءات الأخرى، قالت الوزارة إن المسؤولين سيعملون على "تنفيذ جميع السياسات المعتمدة على أرض الواقع"، مع "تسريع وتيرة الإنفاق بصورة معقولة"، إلى جانب زيادة الإنفاق الهادف إلى تحسين رفاهية المواطنين.

تعهدت بمواصلة دعم توسيع الاستثمار الفعال، في إشارة لاستمرار تركيز الحكومة على المشروعات عالية الجودة لتجنب الاستثمارات غير المجدية، وهو ما قد يحد من قدرتها على تسريع الإنفاق.

انخفض الإنفاق المرتبط بالبنية التحتية ضمن الموازنة العامة، وهي الأكبر بين الحسابات الأربعة للموازنة الحكومية، 9% من أبريل إلى يونيو مقارنة بالعام السابق، وفق حسابات "بلومبرغ" المستندة إلى أرقام الوزارة.

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي إنفاق الحكومة على التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتوظيف بنسبة 4.9% خلال الفترة نفسها. ومنذ العام الماضي، يروج المسؤولون لسياسة "الاستثمار في الإنسان" ضمن جهود تشجيع المواليد وتحفيز إنفاق الأسر، من خلال تقديم مزايا مثل إعانات رعاية الأطفال وإعفاءات من رسوم مرحلة ما قبل المدرسة.

إيرادات الضرائب في الصين

في مقطع فيديو منفصل، عزت الوزارة ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 4.7% خلال النصف الأول من العام، بما يشمل الحصيلة الضريبية، إلى انتعاش أسعار المنتجات الصناعية وأرباح الشركات، إلى جانب نشاط تداول الأسهم وزيادة الواردات.

ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة، أكبر مصادر الإيرادات المالية في الصين، بنسبة 6%، فيما زادت إيرادات ضريبة دخل الشركات، ثاني أكبر مصدر، بنسبة 3.9%.

قفزت حصيلة ضريبة الدمغة بنسبة 40.9%، وهي أعلى زيادة بين الضرائب الرئيسية، خلال الفترة نفسها مدفوعةً بتضاعف الإيرادات المحصلة من تداول الأسهم تقريباً. كما تجاوز نمو ضريبة دخل الأفراد، والإيرادات المجمعة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك على الواردات، حاجز 11%.

البنية التحتية تتصدر أولويات الإنفاق

في المقابل، واصل الركود العقاري الممتد منذ سنوات الضغط على المالية العامة، بعدما تراجعت إيرادات السلطات المحلية من مبيعات الأراضي بنسبة 31.5% خلال الفترة من يناير إلى يونيو، ومن المقرر أن تصبح مشروعات الأشغال العامة الكبرى محور الإنفاق الحكومي خلال الأشهر المقبلة.

تعهدت الحكومة، بتسريع تنفيذ برنامج "الشبكات الست" الضخم، وهو مشروع وطني استراتيجي لتطوير البنية التحتية، يشمل مراكز البيانات وشبكات الكهرباء والاتصالات، ويستهدف دعم نمو الصين على المدى الطويل في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد.

سبق ذلك تعهد رئيس الوزراء لي تشيانغ بالاستفادة القصوى من السياسات القائمة، ودراسة إجراءات إضافية ضمن استجابة أكثر فعالية للتباطؤ الاقتصادي، وبدأت المقاطعات الصينية تكثيف جهود جمع التمويل اللازم للإنفاق الرأسمالي.

الصين توسع أدوات تمويل الاستثمار

في يونيو، أصدرت الحكومات المحلية سندات بقيمة 291.7 مليار يوان، وُجهت أساسا لتمويل الاستثمار في البنية التحتية، بحسب بيانات "بلومبرغ"، وهذا أعلى مستوى منذ فبراير، وأكثر من ضعف إصدارات الشهر السابق، رغم بقائه أقل من مستواه قبل عام، ويرجح استمرار وتيرة الإصدار الأشهر المقبلة، إذ يتبقى للمقاطعات 1.9 تريليون يوان من حصص السندات المقررة، يمكن استخدامها بالنصف الثاني.

بشكل منفصل، خططت الحكومة لإتاحة أدوات تمويل جديدة للسياسات بقيمة 800 مليار يوان هذا العام، وهي آلية شبه مالية تستهدف تحفيز الاستثمار، فيما أفادت صحيفة "سيكيوريتيز تايمز" الحكومية أن التمويل لم يُستغل بعد، ومن المقرر تسريع طرحه خلال الربع الثالث.

قال اقتصاديون في "جولدمان ساكس" في تقرير "بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني عن المتوقع، نتوقع أن يعزز صُناع السياسات خطاب التيسير النقدي والتعهد بتسريع تنفيذ إجراءات دعم الطلب المقررة، خلال اجتماع المكتب السياسي المرتقب في يوليو"، مضيفين "مع ذلك، فإن قوة الصادرات وإمكانية تحقيق مستهدف النمو السنوي يشيران إلى محدودية الحاجة الملحة لحزمة تحفيز واسعة النطاق وكبيرة على المدى القريب".