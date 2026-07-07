اشترت الصين أكبر كمية من فول الصويا الأمريكي منذ نوفمبر، في خطوة توسع موجة الشراء وتعكس تسارعاً في وتيرة التجارة الزراعية بين أكبر اقتصادين في العالم.

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، الأربعاء، تسجيل مبيعات بلغت 472 ألف طن متري من فول الصويا للتسليم إلى الصين، وهي أكبر كمية صادرات يومية إلى بكين منذ نوفمبر 2025.

جاءت هذه المشتريات المؤكدة بعدما حجزت شركة التجارة المملوكة للدولة "كوفكو" (Cofco) ما لا يقل عن خمس شحنات إضافية خلال الليل، لتحميلها أساساً بين سبتمبر وأكتوبر، وفق أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم بالحديث إلى وسائل الإعلام. وتأتي هذه الخطوة بعد حجز ست شحنات على الأقل في وقت سابق من الأسبوع.

لم يتسن الحصول على تعليق فوري من "كوفكو".

عادةً ما تبلغ شحنة فول الصويا نحو 60 ألف طن. وحتى نهاية الشهر الماضي، أفادت وزارة الزراعة الأمريكية بأن المشترين الصينيين التزموا بشراء 200 ألف طن من فول الصويا الأمريكي من المحصول الجديد. أما المبيعات المعلنة الأربعاء، فتوزعت بين 136 ألف طن للتسليم خلال السنة التسويقية الحالية، والبقية للسنة التالية.

يأتي انتعاش التجارة عقب قمة عُقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في مايو، بما يعزز التوقعات بزيادة واردات بكين من السلع الزراعية الأمريكية، مع سعي الجانبين لتنفيذ التزاماتهما ضمن هدنة التجارة الأوسع.

أعلن البيت الأبيض أن الصين وافقت على شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة لا تقل عن 17 مليار دولار، إضافة إلى ما لا يقل عن 25 مليون طن من فول الصويا سنوياً حتى 2028، رغم أن بكين لم تُؤكد هذه الأرقام رسمياً. في المقابل، قال مسؤولون صينيون إن الجانبين يعملان على تخفيف الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الزراعية والحفاظ على الهدنة التي جرى التوصل إليها العام الماضي.

قالت ناعومي بلوم، المحللة لدى "توتال فارم ماركتنغ" (Total Farm Marketing)، في مذكرة، إن "الصين بدأت حتى الآن شراء عدت بشرائه. هذا ليس طلباً جديداً يتجاوز المتفق عليه".

مشتريات بكين تدعم المصدرين والمزارعين الأميركيين

من شأن أي مشتريات صينية إضافية أن تدعم المصدرين والمزارعين الأمريكيين قبل موسم التسويق الجديد الذي يبدأ في سبتمبر. وارتفعت العقود المستقبلية لفول الصويا في شيكاغو خلال الأيام الأخيرة، وسط توقعات بزيادة الطلب الصيني، بينما يترقب المتداولون إشارات سياسية جديدة من واشنطن وبكين قبل اجتماع مرتقب بين ترمب وشي في وقت لاحق من العام.

تخضع صادرات فول الصويا الأمريكية حالياً لرسوم جمركية إضافية نسبتها 10% مقارنة بالمنافسين، ما أبقى شركات العصر الخاصة خارج السوق. وحتى بدون هذه الرسوم، لا يزال فول الصويا القادم من محصول البرازيل الأخير أرخص من الشحنات الأمريكية، وفقاً لبيانات "كوموديتي 3" (Commodity3).