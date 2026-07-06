إذا كان هدفك هو رفع أسعار الكهرباء، وإضعاف موثوقية إمدادات الطاقة، وجعل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الولايات المتحدة أكثر صعوبة، فلن تجد إستراتيجية أكثر فاعلية من خفض الدعم لأسرع مصادر توليد الطاقة الجديدة نموًا في البلاد.

ومع ذلك، هذا بالضبط ما فعلته واشنطن. فقد عجّل التشريع الذي وقّعه الرئيس الأمريكي ترمب، والذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت، من الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية الفيدرالية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يمثل تحولًا جذريًا عن الحوافز التي وُضعت بموجب قانون خفض التضخم.

ويجادل المؤيدون بأن هذه الخطوة ستحد من تشوهات السوق وتجبر مطوري الطاقة المتجددة على التنافس بناءً على جدارتهم.

لكن بغض النظر عن جاذبية هذا التوجه من الناحية الأيديولوجية، فمن المرجح أن يكون الأثر العملي ارتفاع أسعار الطاقة وإجهاد نظام الكهرباء في الوقت الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى عكس ذلك تمامًا.

صراع الطاقة

التحدي الأساسي الذي يواجه أسواق الكهرباء الأمريكية اليوم ليس الإفراط في توليد الطاقة، بل نقصها بعد عقود من النمو المستقر نسبيًا، يتزايد الطلب على الكهرباء بسرعة مع سعي شركات الكهرباء لتلبية احتياجات مراكز البيانات، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، ومصانع التصنيع الجديدة، واتجاهات التحول الأوسع نطاقًا نحو الكهرباء.

يطرح مستثمرو الطاقة، ومشغلو الشبكات، وشركات الكهرباء السؤال نفسه: كيف يمكن لأمريكا بناء قدرة توليد جديدة كافية بالسرعة الكافية لتجنب نقص الإمدادات؟

الإجابة تكاد تكون حتمية تتطلب زيادة في توليد الطاقة من جميع الأنواع، لا تقليلها.

هذا الواقع يجعل قرار سحب الدعم من طاقة الرياح والطاقة الشمسية محيرًا للغاية.

أصبحت الطاقة الشمسية وحدها أكبر مصدر لتوليد الطاقة الجديدة المضافة إلى شبكة الكهرباء الأمريكية منذ 2020، بينما لا تزال طاقة الرياح من أكبر المساهمين في القدرة الجديدة على نطاق المرافق. حتى بعد سنوات من تطبيقها، يواصل المطورون التخطيط لمئات الجيجاوات من المشاريع المستقبلية، لأن هذه التقنيات رخيصة نسبيًا، وناضجة، وسريعة التنفيذ.

ويتوقع المحللون أن تظل الطاقة الشمسية مصدرًا رئيسيًا لإضافة قدرات جديدة طوال ما تبقى من هذا العقد، حتى في ظل ظروف سياسية أقل ملاءمة.





معارضة قصيرة النظر

غالبًا ما يرد النقاد بأنه إذا كانت طاقة الرياح والطاقة الشمسية قادرة على المنافسة حقًا، فلا ينبغي أن تحتاج إلى دعم حكومي. هذه الحجة لها جاذبية سياسية. لكن أسواق الكهرباء لا تعمل وفق قواعد ثابتة.

استفادت كل تقنية توليد رئيسية من الدعم الحكومي في مراحل مختلفة، سواء من خلال الحوافز الضريبية، أو تمويل الأبحاث، أو ضمانات القروض، أو ترتيبات التأجير الميسرة، أو الهياكل التنظيمية.

تلقى قطاع النفط والغاز وحده دعمًا كبيرًا وإعفاءات ضريبية من الحكومة الأمريكية لأكثر من قرن، بينما يتلقى قطاع الفحم باستمرار أشكالًا مختلفة من المساعدات الفيدرالية لفترة أطول.

إذن، السؤال ليس ما إذا كان الدعم الحكومي مثاليًا من حيث المبدأ، بل ما إذا كان إلغاؤه الآن يُحسّن نتائج السوق. الإجابة على الأرجح هي لا.

تخضع أسواق الكهرباء لمبدأ اقتصادي بسيط: عندما يرتفع الطلب بوتيرة أسرع من العرض، ترتفع الأسعار. وأسرع طريقة لضبط الأسعار هي تشجيع توليد المزيد من الطاقة.

عادةً ما يكون للسياسات التي تقلل الاستثمار في القدرات الجديدة أثر معاكس.

كثيرًا ما يتحدث مؤيدو التخلص التدريجي من الطاقة المتجددة كما لو أن مشاريع الطاقة المتجددة تختفي ببساطة من الميزانية العمومية. في الواقع، يمثل كل مشروع ملغى أو مؤجل طاقة لن تكون متاحة للمستهلكين.

ما لم يتم تطوير كمية مكافئة من الطاقة في مكان آخر، فإن هذه الخسارة تسهم في زيادة ضيق الأسواق وارتفاع الأسعار.

حتى المنظمات التي تراجع التشريعات حذرت من أن التراجع عن اعتمادات الطاقة النظيفة قد يعرض كميات كبيرة من قدرة التوليد المخطط لها للخطر ويزيد من تكاليف الطاقة بمرور الوقت.

إذا لم تكن الطاقة المتجددة هي الحل، فماذا إذن؟ كما أنه ليس من الواضح ما هي التقنيات التي من المفترض أن تسد هذه الفجوة.

سيظل الغاز الطبيعي عنصرًا أساسيًا في نظام الكهرباء الأمريكي، لكن المطورين يواجهون نقصًا في التوربينات، وقيودًا في سلاسل التوريد، وفترات تطوير طويلة بشكل متزايد.

توفر المفاعلات النووية الجديدة وعودًا طويلة الأجل، لكنها تتطلب سنوات - وأحيانًا عقودًا - للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التشغيل. فرص الطاقة الكهرومائية محدودة، والطاقة الحرارية الأرضية لا تزال محدودة الانتشار نسبيًا.

في المقابل، يمكن لمزارع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، ومشاريع طاقة الرياح، وأنظمة البطاريات أن تنتقل من مرحلة التطوير إلى التشغيل بسرعة أكبر بكثير. هذه السرعة مهمة عندما يرتفع الطلب على الكهرباء اليوم، وليس بعد 10 سنوات. تتعارض هذه السياسة أيضًا مع طموحات الحكومة الاقتصادية الأوسع.

تريد إدارة ترمب أن تقود الولايات المتحدة السباق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وترغب في بناء مرافق تصنيع متقدمة محليًا، ومراكز بيانات، ومصانع أشباه موصلات يجب أن تبقى عمليات التصنيع والاستثمارات الصناعية في الولايات المتحدة بدلاً من هجرتها إلى الخارج.

تتطلب كل هذه الأهداف شيئًا واحدًا قبل كل شيء: وفرة الكهرباء. يُمثل ازدهار الذكاء الاصطناعي صدمة هائلة في الطلب على قطاع الطاقة. فكل مركز بيانات جديد يزيد الضغط على الشبكات المحلية ويرفع الحاجة إلى قدرة توليد إضافية.

لا يمكن لواضعي السياسات أن يحتفلوا في الوقت نفسه بالنمو الهائل في استهلاك الطاقة، بينما يُصعّبون بناء بعض مصادر الكهرباء الأكثر قابلية للتطبيق في البلاد. فهذه الأهداف متعارضة جوهريًا.

توقيت سيئ

لا يعني هذا أن دعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية يجب أن يستمر إلى الأبد. يمكن تقديم حجة منطقية مفادها أن التقنيات الناضجة يجب أن تعتمد على نفسها في نهاية المطاف. تعمل الأسواق على أفضل وجه عندما يستجيب المشاركون لإشارات الأسعار بدلاً من الحوافز الحكومية. لكن التوقيت مهم. إن إلغاء الدعم خلال فترة ركود الطلب سيكون له عواقب مختلفة عن إلغائه خلال أكبر دورة نمو متوقعة منذ عقود.

الولايات المتحدة تدخل المرحلة الأخيرة.

لا تواجه البلاد فائضًا في الكهرباء، بل تواجه احتمال عدم كفايتها. في ظل هذه الظروف، ينبغي لصناع السياسات البحث عن سبل لتسريع الاستثمار في توليد ونقل وتخزين الطاقة على نطاق واسع.

بدلاً من ذلك، اختارت واشنطن وضع عقبات جديدة أمام تقنيتين ساهمتا بشكل كبير في النمو الأخير لإنتاج الكهرباء في البلاد.

المفارقة واضحة للعيان. لسنوات، حذر سياسيون من مختلف الأطياف من أن الطاقة الوفيرة والميسورة التكلفة ضرورية للقوة الاقتصادية والقدرة التنافسية الوطنية. وكانوا على حق.

لذا، فإن جعل بناء محطات الطاقة أكثر صعوبة هو أسلوب غريب لتحقيق ذلك.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز