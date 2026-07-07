واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب خلال يونيو، مسجلاً أطول سلسلة مشتريات متواصلة منذ عام 2015 على الأقل، في إشارة إلى تمسك بكين بتنويع احتياطياتها رغم تقلبات أسعار المعدن النفيس.

أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء أن حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب ارتفعت بمقدار 480 ألف أونصة تروي إلى 75.44 مليون أونصة خلال الشهر الماضي. وتعد هذه أكبر وتيرة شراء منذ أكتوبر 2023، لترتفع بذلك سلسلة المشتريات المتواصلة إلى 20 شهراً.

كان الذهب قد تراجع 12% خلال يونيو، ليتداول دون مستوى 4 آلاف دولار للأونصة، مسجلاً أكبر خسارة شهرية منذ عام 2008. وأسهمت المخاطر التضخمية المتصاعدة نتيجة الحرب الإيرانية، إلى جانب النبرة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي، في تعزيز توقعات رفع أسعار الفائدة، وهو ما يشكل ضغطاً سلبياً على المعدن الذي لا يدر عائداً.

كما خفضت بنوك كبرى، من بينها "غولدمان ساكس" و"دويتشه بنك"، توقعاتها لأسعار الذهب بنهاية العام.

رغم ذلك، لا تزال التوقعات مدعومة بمشتريات البنوك المركزية. وأظهر أحدث استطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي في يونيو أن عدداً أكبر من البنوك المركزية يتوقع زيادة احتياطياته من الذهب خلال العام المقبل.