ارتفع الذهب يوم الجمعة مع تراجع خام برنت عن مستوى 100 دولار للبرميل وتقييم المستثمرين تطورات الشرق الأوسط بحثا عن مؤشرات جديدة ​على مخاطر التضخم المرتبطة بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6%، مسجلا 4073.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه 2% يوم الخميس.

تقدم العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.6% إلى 4075.90 دولار.

تاي وونج، المتعامل المستقل في المعادن، قال: "يستقر الذهب عند مستويات قريبة من 3950 ‌دولارا والفضة من ‌55 دولارا على الرغم ​من الارتفاع ‌المستمر ⁠في العوائد. ​وفي حين ⁠لا يمكن استبعاد تحرك لوقف الخسائر إذا تراجعت الأسعار عن هذا المستوى في حال تصاعد حدة الحرب، فإن الذهب جاهزا للعودة إلى الارتفاع على ما يبدو".

من شأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي عدم تغيير السياسة النقدية الأسبوع المقبل أن يسهم في ذلك، بخحسل وونج.

الخام دون 100 دولار والمستثمرون يترقبون الفائدة

هبط خام برنت بنحو 4% ⁠بعد أن قفز أكثر من 7% يوم الخميس وتجاوز حاجز 100 ‌دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو، ​بعد أن توعد الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب إيران وحلفاءها الحوثيين "بعقاب عسكري كبير" عقب ‌هجوم شنه الحوثيون على ناقلتي نفط في البحر الأحمر.

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انخفض المعدن النفيس بنحو 23% منذ اندلاع الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة على إيران في أواخر فبراير، وتحت ضغط التوقعات ‌بأن التضخم الناجم عن الحرب قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

في حين يُنظر إلى ⁠ الذهب ⁠على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يؤثر سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا.

يترقب المستثمرون الآن اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير.

تشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" إلى أن المتعاملين يتوقعون احتمالا يقارب 80% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى ​58.77 دولار للأونصة.

هبط ​البلاتين 0.5% إلى 1592.89 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1259.42 دولار.