الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 10 يونيو 2026 | 24 ذُو الْحِجَّة 1447
Logo
الأسواق

الذهب يتراجع وسط تقلبات الحرب الإيرانية وترقب الفائدة الأمريكية

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الثلاثاء 2 يونيو 2026 6:34 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
الذهب يتراجع وسط تقلبات الحرب الإيرانية وترقب الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط تضارب الرسائل الصادرة عن أمريكا وإيران بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب، ما أبقى المخاوف قائمة حيال استمرار الاضطرابات التجارية والجيوسياسية.

المعدن النفيس استقر قرب 4486 دولارا للأونصة، بعد أن هبط بنسبة 1.2% أمس الاثنين، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 74.97 دولارا للأونصة.

الذهب عند أدنى مستوى في شهرين مع تصاعد مخاوف التضخم

واصلت أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعها للجلسة الثالثة، إذ هددت...

Thu, 28 2026

في ظل تجدد الاشتباكات قرب مضيق هرمز، قالت أمريكا إن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة، في المقابل هددت إيران بتعليق الاتصالات الدبلوماسية وإغلاق الممر المائي الحيوي بالكامل، وأثار هذا الغموض تقلبات في الأسواق، إذ سجل النفط أكبر مكاسبه في شهر، بينما ارتفعت عوائد السندات والدولار.

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأمريكيين وسط تسارع التضخم

ارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين بشكل طفيف في أبريل، فيما تسارع...

Thu, 28 2026

أسعار الفائدة والذهب

توسع النشاط الصناعي في أمريكا خلال مايو بأسرع وتيرة في 4 سنوات، ومع استمرار نمو الاقتصاد للشهر الخامس على التوالي، قد تتراجع الحاجة لدى الفيدرالي إلى تيسير السياسة النقدية لتحفيز الاستهلاك، ويعد استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول عاملا سلبيا للذهب، كونه لا يدر عائدا.

التعريفات
الذهبالفضةأمريكاإيرانالدولارالسنداتالتضخمالفائدة
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية