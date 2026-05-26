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الذهب يتراجع بعد ضربات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية قرب هرمز

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الثلاثاء 26 مايو 2026 9:27 |1 دقائق قراءة
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الذهب يتراجع بعد ضربات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية قرب هرمز

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما حدت ضربات أمريكية على مواقع إيران قرب مضيق هرمز، من التفاؤل بشأن تقدم المحادثات لفتح الممر المائي، ما أبقى مخاطر التضخم مرتفعة.

انخفض 1% إلى 4540 دولارا للأونصة، بعدما ارتفع اليوم السابق، وسط مخاوف أن تؤدي الضربات إلى عرقلة المحادثات، فيما تراجعت الفضة 1.6% إلى 76.82 دولار.

قالت أمريكا أنها ضربت مواقع إطلاق صواريخ في إيران وزوارق كانت تحاول زرع ألغام، مضيفة إن الضربات كانت دفاعية وتهدف إلى حماية قواتها من التهديدات.

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