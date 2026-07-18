ارتفعت ‌أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة ​وإيران، الذي دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع وأجج المخاوف من التضخم، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4011.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1820 بتوقيت جرينتش.

كانت الأسعار قد هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوياتها منذ 30 يونيو، وهبطت ‌أيضا بنحو ‌2.6% هذا الأسبوع.

عند التسوية، ​صعدت ‌العقود ⁠الأمريكية ​الآجلة للذهب ⁠تسليم أغسطس 0.7% إلى 4018.80 دولار للأونصة.

ارتفع الدولار للجلسة الثانية على التوالي، ما زاد تكلفة المعدن النفيس على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

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كريس جافني، رئيس قطاع الأسواق العالمية في بنك "إيفربنك"، قال: "العاملين الرئيسيين وراء موجة البيع في الذهب يتمثلان ⁠في قوة الدولار وتصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم ‌العالمي، وهو ما ‌دفع أسعار الفائدة العالمية إلى الارتفاع".

صعّدت الولايات ​المتحدة حملتها العسكرية الجديدة ‌على إيران، مستهدفة جسورا ومطارا، فيما ردت طهران ‌بشن هجمات في أنحاء الشرق الأوسط.

ارتفعت أسعار خام برنت نحو 16% خلال الأسبوع عقب تلك الهجمات.

منذ اندلاع الحرب على إيران في أواخر فبراير، تراجع الذهب ‌بنحو 25% تحت ضغط التوقعات بأن يؤدي التضخم الناجم عن الحرب إلى ⁠إبقاء أسعار ⁠الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

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ينظر للذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يقلص الإقبال على شراء المعدن الذي لا يدر عائدا.

تشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" إلى أن المتعاملين يتوقعون حاليا احتمالا قدره 58% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 56.06 دولار للأونصة.

نزل البلاتين 1.4% إلى ​1595.64 دولار للأونصة، واستقر ​البلاديوم عند 1249.63 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تكبد خسائر أسبوعية.