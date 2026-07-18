ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، بعد أن كثفت الولايات ​المتحدة وإيران هجماتهما في أنحاء منطقة الخليج ما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مجددا إضافة إلى ظهور تهديد جديد لحركة الشحن عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر.

زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 3.87 دولار (4.59%) لتسجل 88.10 دولار للبرميل عند التسوية.

العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفعت 3.54 دولار (4.48%) إلى 82.49 دولار للبرميل.

سجل ​كلا ‌الخامين ⁠أعلى ​مستوياتهما منذ ⁠منتصف يونيو، وارتفعا بنحو 16% هذا الأسبوع.

يتجه خام برنت نحو تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي والخام الأمريكي نحو تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية.

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الشرق الأوسط يعود إلى أجواء الحرب الساخنة

اشتدت حدة القتال بين واشنطن وطهران يوم الجمعة، إذ قصفت الولايات المتحدة جسورا ومطارا في إيران، التي بدورها استهدفت محطة لتوليد الكهرباء وتحلية ⁠المياه في الكويت.

​شنت القوات الأمريكية ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، فيما كشفت عن تحويل ⁠مسار 4 سفن ⁠تجارية، ⁠وتعطيل ‌واحدة ‌منها ​والصعود ‌على ‌متن ‌أخرى خلال الأيام الماضية "لضمان الامتثال الكامل" ⁠لحصار ⁠الموانئ الإيرانية.

في المقابل قالت إيران إنها شنت مزيدا ‌من الهجمات على منشآت ‌أمريكية في الشرق الأوسط، منها أول هجوم ​مباشر في سورية.

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مضيق هرمز يعود للواجهة ومعه باب المندب

أدى انهيار الاتفاق المؤقت لوقف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع حاد في تدفقات النفط من المضيق، الذي كان يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية ‌قبل اندلاع الحرب.

ضغطت إيران على جماعة الحوثي اليمنية لإغلاق مضيق باب المندب عند مدخل البحر ⁠الأحمر أيضا ⁠إذا قصفت واشنطن البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران.

تاماس فارجا، المحلل لدى "بي.في.إم أويل أسوشيتس"، قال في مذكرة "بالنظر إلى تحويل السعودية لجزء كبير من صادراتها إلى ميناء ينبع عبر خط أنابيب شرق-غرب لتجنب مضيق هرمز، فإن أي تطور من هذا القبيل يمثل تهديدا حقيقيا"، بحسب "رويتر".