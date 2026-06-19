الذهب نحو ثالث خسارة أسبوعية مع مؤشرات تشديد سياسة أمريكا النقدية

يتجه الذهب إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية، وسط مؤشرات على تشديد السياسة النقدية في الولايات المتدة.

تراجعت ‌أسعار المعدن النفيس اليوم الجمعة، بضغط من قوة الدولار ومؤشرات خفض الفائدة.

يتجه الدولار نحو ​تسجيل ‌مكاسب ⁠أسبوعية، ​ما يجعل ⁠المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

انخفض المعدن في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4169.44 دولار للأونصة بحلول الساعة 1306 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ 11 يونيو حزيران عند 4119.78 دولار.

يجري تداول الذهب دون مستوى متوسط 200 يوم منذ الخامس من يونيو.

العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ‌أغسطس هبطت 1.4% إلى 4186.50 دولار.

وكالة "رويتر" نقلت عن نيكوس تزابوراس، كبير محللي الأسواق لدى منصة "ترادو دوت كوم" التابعة لشركة جيفريز، قوله: "إن الذهب يواجه خطرا واضحا بمزيد من الانخفاض، وربما الهبوط دون مستوى 4000 دولار للأونصة، في ظل بيئة صعبة يواصل المعدن النفيس التعامل معها".

أضاف أن التوقعات باستمرار ⁠ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول تشكل عامل ضغط ‌على الأصول التي لا تدر ‌عائدا، مثل الذهب، في حين ​تدعم قوة الدولار.

ويرى 9 من ‌أصل 19 من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي أنهم ‌قد يحتاجون إلى رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري.

وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المعاملون احتمالا بنسبة 70% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 65.11 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.7% إلى ​1667.14 دولار.