عدد قياسي من البنوك المركزية يعتزم شراء الذهب هذا العام





يتوقع عددٌ غير مسبوق من البنوك المركزية زيادة احتياطياتها من الذهب، ما يشير إلى أن أحد أبرز العوامل التي دعمت موجة الصعود القياسي للمعدن النفيس لا يزال قائماً رغم التراجع هذا العام.

أظهر استطلاعٍ شمل 74 بنكاً مركزياً أن 45% منها تُخطط لشراء الذهب خلال العام المقبل، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ بدء جمع هذه البيانات من قبل مجلس الذهب العالمي وشركة أبحاث السوق "يو غوف" (YouGov) في عام 2018. وفي المقابل، أشار بنك مركزي واحد فقط إلى نيته تقليص حيازته، بحسب تقرير صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء.

تضاعفت أسعار الذهب أكثر من مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية، مدعومةً بتسارعٍ حادٍ في مشتريات البنوك المركزية. إلا أن جزءاً من هذه المكاسب تبدد هذا العام بعدما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتعزيز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يُدرّ عائداً.

وفي الوقت نفسه، بدأ المضاربون في التخارج من مراكزهم الاستثمارية في الذهب، لتتراجع الأسعار مؤخراً إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر.

تراجع أسعار الذهب فرصة للشراء

قال شاوكاي فان، الرئيس العالمي لقسم البنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي، وهو هيئة تجارية تمثل شركات تعدين الذهب: "أعتقد أن انخفاض الأسعار يمثل فرصة لبعض البنوك المركزية لبدء الشراء". وأضاف: "رصدنا خلال عام 2025 عدداً من البنوك المركزية التي كانت ترى أن الأسعار مرتفعة نسبياً وتفضل الانتظار حتى تتاح فرصة أفضل للشراء".

تسارعت وتيرة مشتريات البنوك المركزية للذهب في الربع الأول من العام، رغم بدء تركيا وروسيا وأذربيجان في بيع جزء من حيازاتها من المعدن النفيس.

ووفقاً لمسح مجلس الذهب العالمي، تُشكّل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية غالبية المشترين المحتملين خلال العام المقبل. وأفاد نحو 53% من البنوك المشاركة في المسح أنها تتوقع زيادة حيازاتها، مقارنةً مع 18% من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة.

البنوك المركزية تنوع تخزين الذهب

تتم معظم هذه المشتريات عبر برامج محلية، حيث تشتري الدول الذهب من مناجمها بالعملة المحلية، بدلًا من استنزاف احتياطياتها الشحيحة من العملات الأجنبية. وأفاد نصف البنوك المركزية التي تخطط للشراء أنها ستموّل عمليات الشراء بهذه الآلية، بينما قال 38% إنها ستبيع أصولاً احتياطية قائمة لتمويل شراء الذهب.

لا يزال بنك إنجلترا، الواقع في قلب أكبر مركز لتداول الذهب في العالم بلندن، الموقع الأكثر شيوعاً لتخزين الذهب من قبل البنوك المركزية، حيث يستخدمه 57% من المشاركين في الاستطلاع. ومع ذلك، أفاد 9% من البنوك بزيادة مخزونها من الذهب داخل حدود بلدانها خلال العام الماضي، بينما أشار 10% إلى تنويع مواقع تخزين احتياطياتها عبر عدة مراكز، مقارنةً بنسبة بلغت 5% و2% على التوالي في استطلاع العام الماضي.

قال فان إن المخاطر السياسية أصبحت حاضرة بقوة في حسابات البنوك المركزية، مضيفاً أن هذا التوجه قد يخلق فرصاً لمراكز تخزين بديلة مثل سنغافورة وهونغ كونغ، اللتين تسعيان إلى استقطاب احتياطيات الذهب التابعة للبنوك المركزية دعماً لأسواق الذهب المحلية لديهما.