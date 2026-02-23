الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 6 مارس 2026 | 17 رَمَضَان 1447
الأسواق

الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم وقف الرسوم

«رويترز»
«رويترز»
الاثنين 23 فبراير 2026 8:29 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع. "رويترز"

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في نحو شهر اليوم الاثنين، مع انخفاض الدولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة، جزءا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وفي ظل تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران.

صعد المعدن في المعاملات الفورية 1.2% إلى 5164 دولارا للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وزادت العقود الآجلة تسليم أبريل بنسبة 2% إلى 5185 دولارا.

سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترمب بعد إبطال الرسوم الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب وسط تراجع الدولار الأمريكي، في وقتٍ يقيم...

Sat, 21 2026

الدولار أكبر المتضررين

انخفض الدولار بعد أن اعتبر المتعاملون قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بمثابة دعم للنمو العالمي، لكن حالة الارتباك وخطر نشوب صراع في الشرق الأوسط حد من هذه التحركات.

قال متعاملون إن سوق الصين مغلقة في البر الرئيسي بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة، ما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات، ومن المقرر استئناف التداول غدا الثلاثاء.

المحكمة تضعف قوة ترمب

أضعف قرار إلغاء جزء كبير من الرسوم التي فرضها ترمب، قدرته على التهديد بفرض أخرى في أي لحظة، لكنه لن ينهي حالة عدم اليقين التي تقلق الشركاء التجاريين أو الشركات.

no image

إلغاء رسوم ترمب ماذا يعني للأسواق والاقتصاد العالمي؟

نايف الدندني في قرار تاريخي أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمس...

Sat, 21 2026

قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، أمس إن أيا من الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لم تعلن عن خطط للانسحاب منها بعد صدور الحكم.

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر من المتوقع في الربع الأخير، حيث سجل الإنفاق الحكومي أكبر انخفاض له منذ 1972 بسبب الإغلاق الذي حدث العام الماضي، لكن الإنفاق المستقر للمستهلكين والشركات أكد متانة الاقتصاد.

توقعات بـ 3 تخفيضات في عام

وفقا لأداة "فيد ووتش" تتوقع الأسواق حاليا أن يجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

أشارت إيران إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، في محاولة لتجنب هجوم أمريكا.

الفضة تواصل الصعود

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة 3.1% إلى 87.10 دولار، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وارتفع البلاتين 1.2% إلى 2182.60 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1753.75 دولار.

التعريفات
الذهبالفضةالرسوم الجمركيةالمعادنأمريكاإيرانالبلاتينالبلاديومالفائدةالفيدراليالصين
