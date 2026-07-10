أنهت الأسهم الأوروبية اليوم ‌الجمعة سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع، متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا وتجدد التوتر في الشرق الأوسط الذي تسبب في تقلبات بأسواق النفط.

تراجع المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 1.8% خلال الأسبوع، بعدما قلص المستثمرون رهاناتهم على انحسار أزمة إمدادات الطاقة في المدى القريب.

تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات، في حين أعادت واشنطن فرض عقوبات على النفط الإيراني. وزادت قمة حلف شمال الأطلسي، التي استضافتها تركيا، من حالة الضبابية، بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إسبانيا بأنها "شريك سيئ" وهدد بوقف التبادل التجاري معها، قبل أن يخفف لهجته لاحقا.

بشكل عام، سلطت تطورات الأسبوع ‌الضوء على أن ‌المخاطر الجيوسياسية لا تزال عاملا مهما في ​التأثير ‌على ⁠ثقة ​المستثمرين.

مارتا ⁠نورتون، محللة الاستثمار في "إمباور إنفستمنتس"، قالت: "كان هناك نوع من التهاون بأن الحرب لم تعد مشكلة. وذكرنا هذا الأسبوع بأنها، في الواقع، لا تزال مشكلة".

تتجه أنظار الأسواق الآن إلى موسم إعلان نتائج الشركات، على أمل أن يعيد التركيز إلى العوامل الأساسية ويدفع الأسهم إلى زخم جديد.

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وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3% اليوم الجمعة، و1.8% على ⁠مدى الأسبوع.

هبط سهم "سويتك" 5.9% وسهم "إيه.إس.إم.إل" 2.1% خلال اليوم.

في المقابل، ارتفعت ‌أسهم شركات الاتصالات 1.3%، مدفوعة بصعود ​سهم "فودافون" 12.6%، بعدما أعلنت ‌مجموعة الإمارات للاتصالات "إي.آند" أنها ستبيع حصتها في الشركة إلى ‌المجموعة العائلية للملياردير الفرنسي زافييه نيل.

أسهم قطاع السفر والترفيه ارتفعت أيضا 1%، مع ارتفاع أسهم شركات الطيران بشكل كبير.

قفز سهم شركة "إيزي جيت" البريطانية 14.3% بعدما وافقت من حيث المبدأ على عرض استحواذ بقيمة ‌5.7 مليار جنيه إسترليني (7.65 مليار دولار) من شركة "أبولو جلوبال".

سجل سهم "سانت جيمس بليس" البريطانية لإدارة ⁠الثروات أسوأ ⁠أداء على المؤشر ستوكس 600، إذ هبط 8.5% بعد تقرير أفاد بأن شركة "سوفرين ويلث"، إحدى أكبر الشركاء للشركة البريطانية، تدرس إنهاء علاقتها بالمجموعة.

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في المقابل، قفز سهم كل من "فويست ألبين" و"سالزجيتر" بأكثر من 6%، بعدما رفعت شركة الوساطة تصنيف السهمين.

أغلق سهم "رايان إير" مرتفعا 0.9%، بعدما قلص مكاسب بلغت 2.9% أثناء الجلسة.

تراجع سهم "فولكسفاجن" للجلسة الثالثة على التوالي. وقال مصدران في الشركة لرويترز إن ممثلي العمال، الذين يتمتعون بنفوذ واسع داخل الشركة، عرقلوا خطة إعادة هيكلة شاملة.

أعلنت شركة صناعة ​السيارات الألمانية أيضا اليوم ​الجمعة انخفاض مبيعاتها العالمية من السيارات 8.6% في الربع الثاني، في أكبر تراجع فصلي خلال أربع سنوات.