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الأسواق

أسهم آسيا تتراجع مع موجة بيع للتكنولوجيا .. وكوريا تعلق التداول

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الاثنين 8 يونيو 2026 10:36 |3 دقائق قراءة
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أسهم آسيا تتراجع مع موجة بيع للتكنولوجيا .. وكوريا تعلق التداول

تراجعت الأسهم الآسيوية لليوم الثالث تواليا، مع اتساع موجة بيع أسهم التكنولوجيا، فيما عزز تقرير قوي للوظائف الأميركية التوقعات برفع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي. كما ارتفعت أسعار النفط بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إيران وإسرائيل.

هبط مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية، "الأفضل أداء في العالم هذا العام"، بأكثر من 8%، وأدى ذلك إلى تعليق التداول مؤقتا، فيما كانت أسهم "سامسونج" و"إس كيه هاينكس" من بين أكبر الخاسرين، وتراجع مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الآسيوية 1.6%، بينما انخفضت الأسهم اليابانية بأكثر من 2%.

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ظل النفط يشكل عاملا ضاغطا على الأسواق، إذ ارتفع برنت 2.6% إلى 95.60 دولار للبرميل مع تجدد توترات الشرق الأوسط، لكن المكاسب تقلصت بعد تقارير عن أمريكا قولها إن الهجمات لن تؤثر على الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام.

الدولار الذي أصبح الملاذ المفضل للمستثمرين منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، ارتفع أمام جميع العملات الرئيسية الأخرى في مجموعة العشر، كما تراجعت سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة بعدما عزز تقرير الوظائف، رهانات الأسواق على أن الخطوة التالية للفيدرالي ستكون رفع أسعار الفائدة.

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كبير استراتيجيي الأسواق لدى "ميلر تاباك" مات مالي قال "نخشى أن يكون هذا بداية تراجع كبير، حتى وإن لم يكن نهاية السوق الصاعدة الحالية"، مضيفا "على المدى الطويل، نعتقد أننا أمام فقاعة كبيرة ستنتهي بشكل سيئ للغاية في نهاية المطاف".

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هبط مؤشر "ناسداك" 4.8%، فيما أدى تصاعد القلق بشأن التقييمات إلى تراجع مؤشر "إس آند بي" 2.6%، ليفشل بتسجيل مكاسب للأسبوع العاشر تواليا، كما انخفض مؤشر أسهم شركات الرقائق 10%، وفي كوريا أعلنت الحكومة مجموعة من الإجراءات للحد من الضغوط على الوون بعد هبوط العملة إلى أضعف مستوياتها منذ 2009.

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