"iSpace" اليابانية تتعاون مع السعودية في استكشاف القمر

من المنتظر أن تدخل شركة "iSpace" اليابانية، المتخصصة في مجال الفضاء، تعاونا مع السعودية بشأن استكشاف القمر، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيكاي" اليوم الخميس.

بحسب الصحيفة اليابانية، فإن أحد مسؤولي "iSpace" التنفيذيين سيرافق وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوافي في زيارة من المقرر أن تبدأ في العاشر من يناير الجاري.

وستوقع الشركة قريبا مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، وفقا لما ذكرته الصحيفة، التي قالت إن الشركة من المتوقع أن تتعاون في تخطيط برنامج استكشاف الفضاء السعودي.

تشرف وكالة الفضاء السعودية برنامج الفضاء السعودي، الذي يهدف إلى بناء قدرات متخصصة في مجال الفضاء، ودعم البحث العلمي، والمشاركة في المهام الفضائية الدولية.

كانت السعودية قد تمكنت من صورا فضائية للقمر، باستخدام الأنظمة السعودية لاستكشاف ومسح سطح القمر، في إطار الرحلة العلمية المشتركة مع الصين التي اطلقت ضمن المهمة الفضائية الصينية (تشانغ إي 4) من مدينة شيتشانغ عام 2018.

في 2022، أُطلق برنامج السعودية لرواد الفضاء، وكان من أبرز إنجازاته إرسال أول رائدة ورائد فضاء سعوديين، وهما ريانة برناوي وعلي القرني، إلى محطة الفضاء الدولية في مايو 2023.