"Bpharma" ينضم إلى 220 مصنع أدوية ومعدات طبية سعودي باستثمار 650 مليون ريال

انضم مصنع شركة الأدوية المتقدمة المحدودة "Bpharma" إلى أكثر من 220 مصنعا للأدوية والأجهزة والمعدات الطبية في أنحاء السعودية، بعد أن دشنه اليوم الأربعاء وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف.

المصنع، الذي يستهدف توطين صناعة المحاليل الوريدية والقطرات الطبية ذات الاستخدام الواحد، يوفر قائمة من المنتجات تشمل أدوية القلب والمحاليل الوريدية وأدوية الطوارئ، وقطرات العين وغيرها.

المرحلة الأولى من المشروع، التي كلفت أكثر من 450 مليون ريال، تسمح للمصنع بإنتاج 250 مليون وحدة سنويا، ويستهدف تصدير 30% منها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودول المشرق العربي، وشمال إفريقيا.

مع اكتمال المرحلة الثانية، سترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع، البالغة مساحته نحو 38 ألف متر مربع، إلى أكثر من 450 مليون وحدة سنويا.

السعودية تستحوذ على 35% من سوق الشرق الأوسط

تستحوذ السعودية على نحو 35% من حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط، مع وصول حجم سوق الصناعات الدوائية في المملكة إلى نحو 11.5 مليار ريال.

المهندس نزار الحريري، مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية في القطاع الدوائي وأجهزة المعدات الطبية، أبلغ "الاقتصادية" بأن السعودية تصدر منتجات صناعات دوائية إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من ملياري ريال.

مصنع الأدوية 2

وأشار على هامش تدشين المصنع الجديد إلى أن حجم سوق الأجهزة والمعدات الطبية في السعودية يتجاوز 6 مليارات دولار.

قطاع الأدوية وأجهزة المعدات الطبية سجل نموا بنسب تراوح بين 22% لقطاع الأجهزة والمعدات، و25% لقطاع مصانع الأدوية بعد أزمة كورونا، بين عامي 2019 و2025.

وتجاوز إجمالي عدد مصانع الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية مجتمعة في أنحاء المملكة 230 مصنعا، ما بين مصانع مسجلة وتحت الإنشاء.

اتجاه إلى تعزيز توطين الصناعات الدوائية

أكد حريري أن السعودية تعمل على وتيرة متصاعدة في عملية توطين الصناعات الدوائية والأجهزة والمعدات الطبي، لتحقيق الأمن الصحي والدوائي في المملكة بمنهجية واضحة، من خلال إنشاء لجان وزارية بقيادة وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحوي عددا من الجهات الحكومية المختصة والممكّنة للقطاع الصحي.

كانت السعودية قد أعلنت في 2024 توطين صناعة الإنسولين، وفي العام التالي أعلنت توطين صناعة اللقاحات.

الحريري أكد لـ "الاقتصادية" كذلك أن المملكة ستعلن قريبا توطين صناعات مشتقات الدم (البلازما)، ضمن صناعة تتجاوز استثماراتها 10 مليارات ريال على مدى 5 سنوات مقبلة لأنها صناعات نوعية ومعقدة.

أشار كذلك إلى أن قطاع الأجهزة والمعدات الطبية بدأ الدخول إلى مجال الصناعات الأكثر تعقيدا، مثل الأدوات الجراحية والقسطرة وأجهزة التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

مصنع الأدوية 3

خط إنتاج جديد لـ يونيليفر بـ 60 مليون ريال

في المدينة الصناعية الثالثة، وضع وزير الصناعه حجر الأساس لتوسعة مصنع شركة "تمر مولنليكي" للرعاية الصحية، المتخصص في إنتاج المستلزمات الطبية المتنوعة مبتدئًا بالمستلزمات الجراحية المتخصصة.

يبلغ حجم الاستثمار في المصنع 220 مليون ريال، ويسهم في تلبية الطلب المحلي على المنتجات الطبية. وتتضمن خطط المصنع التوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

تضمنت الزيارة تدشين خط إنتاج جديد في مصنع "بن زقر يونيليفر" المحدودة، المختص بصناعة المنتجات الاستهلاكية الصحية بالشراكة مع شركة يونيليفر الرائدة عالميًا.

يبلغ حجم الاستثمار في المصنع 60 مليون ريال، وتصل مخرجات خط الإنتاج الجديد إلى 30 مليون وحدة سنويًا، منها 85% مخصصة للتصدير إلى أكثر من 26 دولة.

زار الخريّف مصنع "جمجوم للصناعات الطبية المحدودة"، الذي ينتج أكثر من 200 منتج طبي، تسهم في تلبية احتياجات المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية والمختبرات في أنحاء المملكة.

إطلاق 17 مشروعا في المدن الصناعية في جدة ومكة المكرمة بقيمة 2.5 مليار ريال

واليوم دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل 17 مشروعا تطويريا في المدن الصناعية بجدة والمدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة، تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال، وشهد توقيع أول عقد صناعي لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين "مدن" وشركة "مهد الذهب"، على أن يُوضَع المصنع في المدينة الصناعية الأولى بجدة على مساحة 18 ألف متر مربع، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وشملت المشروعات تطوير شبكات البنية التحتية على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع، وإنشاء 160 مصنعًا جاهزًا جديدًا، وتنفيذ خطوط المياه الناقلة وتوسعة محطة المياه، إضافة إلى مختبر للجودة في التجمع الغذائي، ومشروعات الكهرباء والخدمات المشتركة، بما يعزز استدامة الخدمات، ويدعم النمو المتسارع في القطاعين الصناعي واللوجستي.

وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المستمرة لتهيئة بيئة صناعية متكاملة، وتمكين الصناعات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الصناعي محركًا رئيسًا في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال جولة وزير الصناعة والثروة المعدنية في جدة ومكة المكرمة وبحرة رافقته "صحيفة الاقتصادية" تم تدشين المبنى الإداري للمدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة على مساحة 265 متر مربع، لتعزيز منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يسهم في دعم نمو الأعمال ضمن بيئة استثمارية متكاملة.

كما قام وزير الصناعة والثروة المعدنية بوضع حجر أساس شركة البداد السعودية القابضة على مساحة تتخطى 1,3 مليون م2 وإجمالي استثمارات يتجاوز 1,24 مليار ريال لإنشاء مجمع صناعي متكامل داخل المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة.

اضافة الى تدشين خط الإنتاج الجديد لشركة بحرة المتطورة لصناعة الكابلات المحدودة، باستثمارات تصل 70 مليون ريال ومساحة تبلغ 500 ألف متر مربع، ليشمل صب وصهر النحاس الخام والمصهور، إضافة إلى تنفيذ عمليات الدرفلة لإنتاج الأقطار المستهدفة وفق أفضل المعايير، وذلك في مدينة بحرة الصناعية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة.

وقام بزيارة مدينة بحرة الصناعية وزير الصناعة والثروة المعدنية وقام بجولة على شركة الرخام والجرانيت الدولية المحدودة في مدينة بحرة الصناعية الخاصة، حيث اطلع على مراحل العمل والقدرات الإنتاجية ومساهمتها في تلبية احتياجات المشاريع الكبرى في السعودية.