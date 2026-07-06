رفع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي نسب الامتثال البيئي ل سكك الحديد في السعودية إلى 85%، وذلك بعد استخراج 6 شركات مشغلة من أصل 7 تعمل في هذا المجال على التصاريح البيئية، ما يسمح بالتفتيش البيئي، وإجراءات معالجة عدم الامتثال في حال رصدها.

وبيّن مدير قطاع النقل في إدارة الأداء البيئي صالح المطيري أن أبرز الخطوط والمنشآت التي حصلت على التصاريح البيئية هي قطار المشاعر المقدسة، وقطار جامعة الأميرة نورة، وقطار مطار الملك عبدالعزيز، والميناء الجاف، و مترو الرياض ، وخطي الشمال والشرق.

موضحاً أن التصاريح البيئية الممنوحة لقطاع السكك الحديدية تدعم استدامة مشاريع النقل السككي وترفع كفاءة أدائها البيئي، عبر استيفاء متطلبات نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

أكد المطيري أن التصاريح البيئية تبرز جهود التكامل بين المركز ووكالة النقل السككي والجهات المشغلة لرفع مستويات الامتثال البيئي، بما يسهم في ضمان التزامها بالاشتراطات البيئية، وإدارة المخاطر المحتملة حال حدوثها -لا سمح الله-، إضافة إلى تعزيز تطبيق أفضل الممارسات البيئية العالمية.

مشيراً إلى أن القطارات المصرحة تخدم أكثر من 44 مليون راكب سنوياً، ونقل ما يزيد على 4 ملايين طن من المعادن والبضائع، عبر تشغيل أكثر من 197 ألف رحلة سنويًا.

شبكة السكك الحديدية السعودية

تدير الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) معظم شبكة السكك الحديدية الحديثة في السعودية، والتي ترتكز على 3 محاور رئيسية هي: قطار الشرق، وقطار الشمال، وقطار الحرمين السريع، لتشكل الرياض نقطة الربط الرئيسية بين مختلف مناطق السعودية.

ويُعد قطار الشرق أقدم خطوط السكك الحديدية في السعودية، إذ بدأ تشغيله 1951، ويمتد بطول نحو 733 كيلومتراً ليربط الرياض بكل من الهفوف وبقيق والدمام، كما يضم خطاً مخصصاً للشحن ينقل الحاويات والبضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز والعاصمة، ما يجعله أحد أهم الممرات اللوجستية في السعودية.

أما قطار الشمال، فيُعد من أكبر مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط، حيث يمتد خط الركاب لمسافة تقارب 1250 كيلومتراً، ويربط الرياض بالمجمعة والقصيم وحائل والجوف والقريات وصولاً إلى قرب منفذ الحديثة على الحدود الأردنية، فيما تخدم شبكة الشحن نقل المعادن الإستراتيجية من المناجم الشمالية إلى مدينة رأس الخير الصناعية.

وفي العاصمة، تضم الرياض منظومتين منفصلتين للنقل بالسكك الحديدية؛ الأولى محطة قطارات سار التي تربط المدينة بالدمام وشمال السعودية، والثانية مترو الرياض، وهو نظام نقل حضري يتكون من 6 خطوط بطول يزيد على 170 كيلومتراً ويضم 85 محطة، ويخدم التنقل داخل العاصمة.

وتشكل الرياض اليوم مركز شبكة السكك الحديدية السعودية، إذ ترتبط شرقاً بالدمام وشمالاً بالجوف والقريات، فيما تستهدف مشاريع التوسع المستقبلية ربطها بشبكة قطار الحرمين ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لتصبح السعودية بشبكة سككية متكاملة تربط شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.