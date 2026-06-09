وزير النقل التركي لـ"الاقتصادية": لجنة رباعية مع السعودية لتسريع الربط السككي

قال لـ"الاقتصادية" وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن هناك توجه لتشكيل لجنة رباعية تضم وزراء النقل في تركيا والسعودية والأردن وسورية لمتابعة خط السكك الحديدية وتنسيق الخطوات التنفيذية للمشروع.
كانت السعودية وتركيا وقعتا اليوم في الرياض مذكرتي تفاهم في مجالي النقل البري والربط الحديدي، في خطوة تستهدف تعزيز الربط اللوجستي بين البلدين وتطوير ممرات النقل الإقليمية.
الوزير التركي أكد أن الجانبين درسا سبل الربط بين البلدين عبر الأراضي السورية والأردنية، قائلا: "إذا تمكنا من استكمال الدراسات التفصيلية اللازمة، فسنكون قادرين على بدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن".
وحدد الموعد الزمني لإنهاء تنفيذ مشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا، في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، في حال البدء في تنفيذ المشروع.
السعودية تنجز شبكتها الحديدية حتى الحدود الأردنية
تأتي مذكرة التفاهم في إطار مساعي السعودية لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع النقل السككي، بما يسهم في دعم خدمات نقل الركاب، والارتقاء بجودة الخدمات التشغيلية، ودعم كفاءة سلاسل الإمداد، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030، الرامية إلى ترسيخ مكانة السعودية مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط القارات الثلاث.
تبني الابتكارات الحديثة لتحسين الأداء التشغيلي
وتمتلك السعودية خط الرياض - القريات هو أطول مسار لقطارات الركاب التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، حيث يمتد لمسافة تتجاوز 1200 كيلومتر ليربط العاصمة بمنطقة الحدود الشمالية على بعد نحو 30 كيلو متر من الحدود الأردنية.
الجوانب المالية وتكاليف المشروع لم يتم بحثها
وتنص المذكرة على تعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر الأكاديميات المتخصصة في قطاع السكك الحديدية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات النوعية ودعم توطين الصناعات المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.