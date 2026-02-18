45 فرصة للمستثمرين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية السعودي

تستعرض وزارة الاستثمار السعودية 45 فرصة استثمارية نوعية للمستثمرين المحليين والدوليين في مختلف مجالات النقل والخدمات اللوجستية عبر منصة "استثمر في السعودية" وفقا لما ذكرته اليوم الأربعاء.

تظهر المنصة أن الفرص المتاحة تشمل إدارة مرافق محطات القطارات، وإنشاء محطات للشاحنات على مداخل المدن الرئيسية، إضافة إلى فرص ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمطارات الطائف وأبها والقصيم وحائل الدولية.

تتيح مناطق أطقم العمل البحري كذلك فرصا، تشكل الفنادق والبنوك والأطعمة والمشروبات، في الموانئ الكبرى لتلبية احتياجات تلك الموانئ، وسفن التغذية.

قطاع النقل واللوجستيات يتيح كذلك فرصا في مرافق الطرق السريعة في أنحاء السعودية ضمن مشروع "محطة واحدة شاملة" يهدف إلى توفير المرافق على جوانب الطرق السريعة للإسهام في تطوير قطاعي الطرق والسياحة.

الإعلانات على الطرق الخارجية بين المدن توفر أيضا فرصا للمستثمرين المحليين والدوليين.

تشمل قائمة الفرص مشروع محطات حافلات أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة، وخدمات النقل من وإلى المطارات في الرياض وجدة، وتطبيق تجربة المسافرين في المطار، وهو تطبيق شامل لتسهيل عمليات الشراء وطلب الخدمات للركاب في المطارات يصل حجم الاستثمار فيه إلى حوالي 30 مليون دولار.

تشير المنصة كذلك إلى فرص لإنشاء محطات توقف للحافلات في الأحساء لدعم خدمة النقل العام في المدينة، ونشر حلول التتبع على جميع شاحنات الشحن الأجنبية والمحلية لمراقبة الموقع، وتطبيق العقوبات، ومعالجة المدفوعات المطلوبة، إضافة إلى مشروع حافلات تبوك داخل المدينة.

كان قد صدر يوم الخميس الماضي أمر ملكي بتعيين فهد آل سيف وزيرا للاستثمار، قادما من أروقة صندوق الاستثمارات العامة "PIF" السعودي، التي دخلها بعد مسيرة امتدت لعقد من الزمان في القطاع الخاص.

آل سيف كان قد ترأس الإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الصندوق منذ يوليو 2024، وشغل عدة مناصب في مجالس إدارات شركات محلية ودولية، حيث يملك خبرة تزيد على 26 عاما في إدارة أقسام متنوعة، بما في ذلك إدارة الخزينة والاستثمارات وإدارة الدين وتمويل الشركات.