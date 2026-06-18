304 مليارات ريال.. رقم تاريخي للإنفاق السياحي في السعودية

حققت السعودية رقما تاريخيا لإجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بنحو 304 مليارات ريال العام الماضي، بنمو سنوي 7%، وفقا لما أظهره التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة السياحة السعودية اليوم الخميس.

التقرير، الذي يستعرض أبرز مؤشرات نمو القطاع السياحي في المملكة، أظهر أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج في 2025 يقدّر بنحو 123 مليون سائح، بنسبة نمو تقدّر بنحو 6% على أساس سنوي.

تحقق فائض في بند السفر ضمن ميزان المدفوعات، بلغ 49.4 مليار ريال، وأسهم هذا البند في ميزان المدفوعات بأكثر من 61% من إجمالي الصادرات ضمن حساب الخدمات.​

بلغ إجمالي عدد السياح الوافدين من الخارج 29.3 مليون العام الماضي، بإجمالي إنفاق سياحي وصل إلى 176.6 مليار.

عدد السائحين المحليين بلغ 93.3 مليون، بلغ إجمالي إنفاق سياحي 127.1 مليار ريال.

إنفاق قياسي للسياح في السعودية إنفاق قياسي

على مستوى أغراض الزيارات، بلغت نسبة زوار المبيت للأغراض غير الدينية نحو 52% من إجمالي أغراض الزوار الوافدين من الخارج، لتشكّل بذلك أكثر من نصف إجمالي زوار المبيت، مقابل 44% عام 2019.​

عدد العاملين في الصناعات السياحية بلغ نحو 1.03 مليون موظف.

إنفاق السياح الاجانب خلال 10 سنوات إنفاق السياح الاجانب خلال 10 سنوات

ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في الوظائف السياحية التي يشغلها المواطنون السعوديون إلى 47% مقارنةً بنسبة 5% فقط عام 2018.