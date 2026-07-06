حصلت شركة "مدينة المعرفة الاقتصادية" على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 152 مليون ريال، لاستكمال أعمال إنشاء المجمع التعليمي، وفقا لما أعلنته اليوم الاثنين.

الشركة حصلت على التمويل من البنك السعودي للاستثمار، بضمان رهن قطع أراضي إضافة إلى سندات لأمر.

تبلغ مدة التمويل 15 سنة، وسيتم استخدامه وفق حاجة المشروع.

ستتولى تشغيل وإدارة المجمع التعليمي مجموعة مدارس الرياض، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، في إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى تطوير أصول تعليمية نوعية داخل مدينة المعرفة الاقتصادية.

تعمل شركة "مدينة المعرفة الاقتصادية" في تطوير العقارات، الأراضي المستصلحة، والأراضي الأخرى في المدن الاقتصادية أو في غيرها، باعتباره استخدام مختلط أو عمليات تطوير أخرى، بما فيها البنى الأساسية وشبكات الاتصال والمياه والكهرباء ومحطات تنقية المياه وغيرها من الأعمال المتعلقة بتطوير المدن الاقتصادية

مدينة المعرفة الاقتصادية هي شركة مساهمة سعودية، يبلغ رأسمالها نحو 3.4 مليار ريال مقسمةً إلى 339 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد.