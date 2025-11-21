سجلت النسخة التاسعة من منتدى مسك العالمي لعام 2025، مستوى غير مسبوق من الشركاء والرعاة التي تعد ركيزة أساسية للمنتدى، ليتجاوز إجمالي قيمتها 70 مليون ريال، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المدير التنفيذي للتنمية والشراكات في مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" تركي السجان.

وقال السجان: إن النسخة شهدت أيضا حضورا قياسيا وتفوقت على جميع الدورات السابقة، إذ وصل عدد المسجلين في الحدث إلى 15 ألف شاب وشابة، ما يبرز حجم الإقبال من الشباب على المشاركة في منصات المنتدى وبرامجه المختلفة.

أشار إلى أن من أبرز ثمار الشراكات تتويج الفائزين في جائزة “التحدي من أجل الأثر” في اليوم الأول من المنتدى، وهي الجائزة التي أعلنت العام الماضي بالشراكة مع مؤسسة بيل جيتس، وبلغ إجمالي جوائزها 3 ملايين ريال، موزعة على 3 منظمات غير ربحية يقودها شباب سعوديون.

57 ألف قطعة تراثية تحيي تاريخ السعودية

ويشهد المنتدى حضورا لمبادرات ثقافية وشبابية من المنطقة، من بينها مشروع متحف آسان الذي يستعد لعرض 57 ألف قطعة تراثية جمعتها “فنون التراث” على مدى 3 عقود، إضافة إلى مشاركة هيئة ملهمون البحرينية التي حصدت اعترافات دولية جديدة في مجال العمل الشبابي.

في جانب التراث، يواصل متحف آسان العمل على تجهيز واحد من أكبر المعارض الثقافية في المنطقة، حيث تشمل مقتنياته نحو 3,000 قطعة مجوهرات تقليدية، وأكثر من 3 آلاف قطعة من المنسوجات والملابس والسجاد والمفروشات.

وذلك إلى جانب ما يقارب 40 ألف مادة فوتوغرافية، وأدوات استخدام يومي وأبواب خشبية، وأكثر من ألف كتاب ومخطوطة ووثيقة، وتسجيلات وخرائط تاريخية استخدمت لتتبع مسارات الصحراء وهوادج إبل كانت وسيلة نقل رئيسية في تلك الفترة.

5 معارض على مساحة 40 ألف متر مربع

ويمتد المتحف على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع، ويضم 5 معارض دائمة ومعرضين مؤقتين، إضافة إلى مختبرات ترميم ومركز تدريبي ومنصة لتبادل المعرفة.

ويوضح خالد الصقر، الرئيس التنفيذي لمتحف مسك للتراث، "نشارك في المنتدى لعرض تجربة جمع وحفظ هذا الكم الكبير من القطع، ولطرح تساؤلات حول كيفية مشاركة الشباب في صون التراث وإعادة تقديمه بأساليب معاصرة".

أما على مستوى العمل الشبابي العربي، فبرز حضور هيئة "ملهمون" البحرينية التي انتقلت من مبادرة تطوعية أُطلقت عام 2018 إلى هيئة رسمية تحت إشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة عام 2025.

وتقول علياء البشر، أمين سر الهيئة، إن الهيئة قدّمت خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد، بمشاركة أكثر من 500 متطوع ومتطوعة.

ذكرت: "مشاركتنا في المنتدى تأتي بعد حصولنا على جائزة أفضل اتصال حكومي، واليوم نعلن ترشحنا ضمن قائمة أفضل 20 مبادرة حول العالم لمن هم دون 30 عاما، من بين أكثر من ألف مشاركة".

وشارك متطوعو الهيئة في ملتقى ESI بدولة الإمارات، حيث مثّلوا البحرين بوفد ضم 26 مشاركاً و5 مشاريع ضمن برنامج جمع بين 40 دولة و2,064 مشاركاً.

ويقول المتطوع محمد نبيل، إن وفد البحرين عاد بجائزة "أفضل جناح" في الفعالية الثقافية، مضيفاً: "الاختيار كان بناء على محتوى الجناح الذي ضم عناصر من تاريخ البحرين وخطوطها العربية، وهو ما جذب لجنة التحكيم والزوار".

يأتي حضور متحف آسان وهيئة ملهمون في المنتدى ضمن مسار واحد يجمع تمكين الشباب وإحياء التراث الثقافي عبر حلول ومبادرات تتعامل مع الماضي بوصفه مادة قابلة لإعادة الفهم والتقديم، وبأساليب حديثة تضع الشباب في قلب عملية التطوير.

IMG_5118

استعراض تجارب ورؤى عملية لتمكين الشباب

في سياق متصل، تناولت مساحة "لقاء القادة" خلال منتدى مسك موضوعات محورية في القيادة والدبلوماسية والتنمية والحوكمة وصناعة الأثر، وذلك بمشاركة قيادات وخبراء يمثلون جهات وطنية ودولية متعددة، لاستعراض تجارب رائدة ورؤى عملية تستهدف تمكين الشباب وتعزيز حضورهم.

إحدى الجلسات الافتتاحية، استعرضت الدور الإستراتيجي لتمثيل السعودية في المحافل الدولية، وأهمية نقل قيمها ورسالتها إلى العالم من خلال العمل الدبلوماسي القائم على المهنية والمسؤولية.

وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، في جلسة حوارية أقيمت في منطقة لقاء القادة، إن تمثيل السعودية في الخارج ليس مجرد مهمة دبلوماسية، بل رسالة تحمل قيم الوطن وصوته إلى العالم،

أشار في الجلسة التي تناولت مسار الدبلوماسية السعودية ودورها في تمثيل صوت المملكة على الساحة الدولية، إلى أن الدبلوماسية الحقيقية تبدأ من الإيمان بالوطن والالتزام بتجسيد هويته في المحافل الدولية.

وتناول السفير الواصل أبرز محطات مسيرته في مجال العلاقات الدولية والعلوم السياسية، مستعرضا كيف شكّلت التجارب المتراكمة رؤيته في القيادة والعمل الدبلوماسي، مبينا أن الإخلاص والتفاني في أداء العمل يمثلان الركيزة الأساسية لكل نجاح.

وقدم الواصل قراءة في طبيعة العمل داخل منظومة الأمم المتحدة وتعدد الملفات التي تتناولها، مسلطًا الضوء على الدور المتنامي للمملكة في القضايا الدولية وإسهاماتها في صياغة الحلول وبناء الجسور بين الدول.

وأكّد أن أحد أبرز ملامح الدبلوماسية السعودية هو التوازن؛ ذلك النهج الذي مكّن المملكة من الحفاظ على علاقات إستراتيجية واسعة، وإحداث تأثير إيجابي في مختلف القضايا العالمية.

معمل المهارات .. تفاعل مباشر مع الخبراء والشركات

إلى ذلك، استقطبت مساحات معمل المهارات 2025 اهتمام الحضور بوصفها إحدى أبرز الوجهات التفاعلية، إذ قدّمت مجموعة من الأنشطة المصممة لتنمية مهارات الشباب، وتمكينهم من خوض تجارب مباشرة مع خبراء محليين ودوليين، وبمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

وتتيح مساحات المعمل للزوار المشاركة في جلسات تطبيقية وتفاعلية تُعنى بالابتكار، وصناعة المحتوى، والعمل الجماعي، وتصميم الحلول، إضافة إلى تجارب تحاكي بيئات العمل الحديثة.

ويسهم ذلك في تعزيز التفكير الإبداعي وتطوير المهارات الشخصية والمهنية، ودمج الأنشطة بين التعلم العملي والألعاب التفاعلية لتشجيع المشاركين على استكشاف أفكار جديدة وتطبيقها على أرض الواقع.