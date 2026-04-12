11 مشروعا بـ 15 مليار ريال في قطاع المقاولات السعودي خلال مارس

بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع المقاولات السعودي أكثر من 15 مليار ريال بإجمالي 11 مشروعا، وفقا لنشرة الهيئة السعودية للمقاولين، مقارنة بـ 2.8 مليار في فبراير.

قطاع البناء والتشييد كان الأكبر من حيث القيمة المالية وعدد المشاريع، بواقع 9 مشروعات تجاوزت قيمتها 15 مليار ريال.

قطاع المياه والطاقة حل ثانيا بمشروعين تجاوزت قيمتهما 150 مليون ريال، وفقا للنشرة الصادرة اليوم الأحد.

منطقة الرياض كانت الرائدة من حيث حيث القيمة الإجمالية للمشاريع وعددها بـ 9 مشروعات تخطت قيمتها 15 مليارًا.

أما مكة المكرمة، فكان نصيبها من قيمة المشروعات نحو 99.75 مليون ريال، ثم نجران بواقع 50.25 مليون

ستتم ترسـية جميـع المشاريع التي طُرحـت في شهر مارس على 5 أعـوام، ومن المتوقع تسليم 6 مشروعات في عام 2032، بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال، ومشروعين في عام 2028 بقيمة تتجاوز 500 مليون.

في كل عام من أعوام 2026 و2027 و2030 سيتم تسليم مشروع واحد كل سنة.