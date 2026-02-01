الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

11 إعلان نوايا لتعزيز التعاون السعودي الألماني في قطاعات على رأسها الطاقة

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 1 فبراير 2026 18:50 |1 دقائق قراءة
وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه في الرياض اليوم الأحد إعلان نوايا يهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين الجانبين في قطاع الطاقة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

إلى جانب هذا الإعلان، جرى توقيع 10 إعلانات نوايا للتعاون بين شركات ألمانية وسعودية.

تغطي الاتفاقيات "مجالات مستقبلية محورية للغاية"، بحسب الوزيرة الألمانية، التي أوضحت أن هذه المجالات تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين، وسلاسل القيمة الصناعية، والابتكار.

يشمل إعلان النوايا المتفق عليه بين الوزارتين الألمانية والسعودية جميع مجالات الطاقة وكذلك قطاع الكيماويات.

ويتناول، من بين أمور أخرى، التعامل مع غاز الاحتباس الحراري ثاني أكسيد الكربون، والرقمنة في قطاع الطاقة، وبناء سلاسل إمداد موثوقة.

السعودية ألمانيا

تهدف هذه الإعلانات إلى تعزيزالتعاون بين الشركات، وكذلك بين القطاعين الخاص والعام في البلدين.

كان اتحاد الغرف السعودية قد كشف في وقت سابق اليوم  على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي  الألماني عن أن شركات سعودية وألمانية وقعت عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة قطاعات.

وقال الاتحاد "إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة تعزز الشراكات الاستثمارية وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين".

