يُتوقع نمو حجم الواردات السعودية من لحوم الأبقار الأمريكية بما يراوح بين 100-150 مليون دولار سنويا، مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة هذه الصادرات، في أعقاب إلغاء اشتراط التحقق من الصادرات في السعودية، وفقا لما ورد في بيان للسفارة الأمريكية حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه.

وفقاً لأحدث بيانات رسمية متوفرة من وزارة الزراعة الأمريكية واتحاد مصدري اللحوم الأمريكي، يبلغ حجم واردات السعودية من لحوم الأبقار الأمريكية نحو 9.96 مليون دولار (نحو 37 مليون ريال) سنويا، ما يعادل نحو 904 أطنان.

بهذا الحجم الحالي، تقل الحصة السوقية للحوم الأبقار الأمريكية عن 1% من إجمالي واردات السعودية من اللحوم الحمراء، التي تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 1.3 مليار دولار سنويا، وفقا لما تظهره إحصاءات عام 2024، وهي أحدث إحصاءات متوفرة.

الزيادة المتوقعة في واردات المملكة من لحوم الأبقار الأمريكية تعني نموا بنحو 15 ضعفا سنويا.

كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية قد ألغت شرط مشاركة لحوم الأبقار الأمريكية في "برنامج التحقق من الصادرات"، وهو بروتوكولا تنظيميا خاصا فرضته الهيئة عام 2015 بالتنسيق مع وزارة الزراعة الأمريكية، وألغي بالكامل في مارس الماضي لتسهيل التجارة وفتح الباب أمام شريحة أوسع بكثير من منتجي اللحوم الأمريكيين للتصدير.

مكتب وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) في الرياض أعلن بالتعاون مع اتحاد مصدّري اللحوم الأمريكي (USMEF)، وشركاء القطاع في السعودية انطلاق مرحلة جديدة وتحول محوري في مسيرة صادرات لحوم الأبقار الأمريكية إلى السعودية عقب إلغاء هذا الشرط.

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تحول نوعي نحو حضور أوسع في السوق السعودية

السفارة الأمريكية قالت في بيانها إن النمو المتوقع في يحجم صادرات لحوم الأبقار السعودية إلى السعودية، يجعل من السعودية واحدة من أهم الأسواق الواعدة لنمو الطلب على البروتينات عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط.

هذا التغيير التنظيمي، يمثل بحسب السفارة الأمريكية تحولا نوعيا من شأنه أن يُوسّع بشكل كبير نطاق إمدادات الأبقار الأمريكية المؤهلة للتصدير إلى السعودية.

البيان أشار أنه "مع تراجع العوائق التنظيمية، والنمو القياسي الذي يشهده قطاع الضيافة في السعودية، تبدو آفاق لحوم الأبقار الأمريكية في السوق السعودية أكثر إشراقًا من أي وقت مضى".

وأكد جاهزية المنتجين والمصدرين الأمريكيين لتلبية طلب المستهلكين في السعودية.

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اتحاد مصدري اللحوم الأمريكية يكثف استثماراته في السعودية

واجهت لحوم الأبقار الأمريكية منافسة قوية من الموردين العالميين. لذلك، تشمل الأولويات المستقبلية، بحسب البيان، التوسع إلى ما يتجاوز المدن الرئيسية الكبرى نحو الأسواق الإقليمية الناشئة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ومواصلة بناء شراكات تجارية عميقة وطويلة الأمد.

البيان أشار إلى النمو الملحوظ في الطلب على تجارب الطعام في السعودية مع التوسع في قطاع السياحة، وارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين، والانتشار السريع لسلاسل المطاعم والفنادق الراقية، ومنصات تجارة البقالة الإلكترونية الحديثة، "في ظل التحول الاقتصادي والاجتماعي المتسارع".

وقال إن اتحاد مصدّري اللحوم الأمريكي كثف استثماراته في السعودية لدعم هذا القطاع المزدهر، عبر تنظيم شراكات إستراتيجية مع أكاديميات الطهي في السعودية، وتنظيم ورش عمل مكثفة مخصصة للطهاة المحترفين والتجار المحليين.

الاتحاد أطلق كذلك حملات ترويجية مشتركة داخل المتاجر تتضمن تجارب مباشرة لتذوق المنتجات، ونظّم بعثات تجارية تعليمية إلى الولايات المتحدة تتيح للمشترين السعوديين فرصة الاطلاع عن قرب على منظومة إنتاج لحوم الأبقار الأمريكية.

سجل الاتحاد كذلك حضورا فاعلا في معرض الغذاء السعودي المقبل في سبتمبر الماضي، ومعرض هوريكا الرياض في ديسمبر.