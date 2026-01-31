مطاعم عالمية تسعى لدخول السوق السعودية من بوابة الامتياز التجاري

تبحث علامات تجارية لمطاعم عالمية الدخول إلى السوق السعودية عبر بوابة الامتياز التجاري، خاصة في مجالات ما زال المستثمرون يرون أنها لم تصل مراحل التشبع نسبيا مثل مطاعم البيتزا والسوشي والوجبات الصحية، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" رؤساء شركات حضروا منتدى الامتياز التجاري في العاصمة الرياض.

وقالت بونالي، مساعد المدير في "بونجوك كوريا": "إن العلامة الكورية المتخصصة في الوجبات الصحية ترى فرصًا كبيرة في السوق السعودية، خاصة مع تنامي توجه الفئة العمرية بين 20 و30 عامًا نحو أنماط الحياة الصحية" وسط توقعات بتسجيل القطاع الصحي نموا يصل إلى 12%.

وأضافت: "الشركة تخطط لبدء التوسع في السعودية خلال عام 2026، ضمن انطلاقتها في منطقة الشرق الأوسط".

مطاعم سوشي وبيتزا تبحث عن موطئ قدم

من جهته، قال خالد أنلولـو، مؤسس علامة "أوريجامي سوشي بار"، "إن نموذج العمل الذي تعتمده العلامة يقوم على التحكم في الجودة من المصدر عبر مختبرات تصنيع خاصة بالفرنشايز، ما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وضمان توحيد الجودة في جميع الفروع".

وأضاف أن "الطلب المتزايد على السوشي في السوق السعودية، إلى جانب القدرة على تقديم أسعار أقل بنحو 20% مع الحفاظ على الجودة، يجعل السعودية سوقا واعدة للتوسع".

بدوره، أكد الدكتور ترهان جولداس، المؤسس وصاحب العلامة التجارية "زيندونر" المتخصصة في بيع الشاورما أن الشركة تعتمد على تقنيات حديثة تشمل الأتمتة والروبوتات في إعداد الطعام دون تدخل بشري.

وأضاف أن "المبيعات السنوية متوقع أن تبلغ مليون يورو سنويا بعد التوسع في المملكة"، مشيرا إلى أن تكلفة الامتياز التجاري تبلغ 120 ألف يورو وتشمل توفير المعدات والأجهزة كاملة.

أنتوني روسو، ممثل مطعم روسوز نيويورك بيتزا، أوضح أن العلامة تسعى للتوسع في الرياض بعد نجاحها في الدوحة ودبي، مستهدفة مستثمرين محليين عبر نماذج امتياز مرنة، مؤكدا أن السوق السعودية لا تزال تفتقر إلى مفهوم بيتزا نيويورك الرقيقة.

معرض الامتياز التجاري المقام في الرياض شهد حضور عدد من العلامات العالمية في قطاع المطاعم والتجزئة، تسعى للتوسع في السوق السعودية عبر منح حقوق الامتياز التجاري، مستندة إلى تجارب تشغيلية واسعة وانتشار دولي في عدة أسواق.

وفي قطاع التجزئة المنزلية، أوضحت فرانشيسكا جاليندا، مديرة التطوير الدولي في شركة كوينكازا الإيطالية، أن الشركة تُعد أكبر سلسلة متاجر أقسام في إيطاليا، حيث تمتلك أكثر من 100 متجر داخل البلاد، إضافة إلى وجودها في 17 دولة حول العالم.

أشارت إلى أن مشاركة كوينكازا في المعرض تهدف إلى البحث عن فرص تعاون مع شركاء محليين لتطوير العلامة في السوق السعودية، ونقل مفاهيم التصميم والعرض البصري الأوروبية بما يتناسب مع الذوق المحلي، فحسب وصفها لا تركز الشركة على بيع المنتجات فقط، بل على تقديم مفهوم متكامل يشمل التصميم، الهوية البصرية، والاستشارات التشغيلية لدعم المتاجر المحلية.