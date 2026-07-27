غادرت ناقلة عملاقة متجهة إلى آسيا وتحمل نفطاً سعودياً البحر الأحمر عبر المسار الأطول من خلال قناة السويس، بينما تواصل سفن أخرى المجازفة بالعبور عبر مضيق باب المندب، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بسبب تهديدات الحوثيين.

عبرت ناقلة النفط الخام العملاقة جداً "أولمبيك لاك" (Olympic Luck) قناة السويس في وقت متأخر من يوم الأحد، محملة جزئياً بخام سعودي، ودخلت البحر المتوسط، وفق بيانات شركة معلومات الأسواق "كبلر".

وتشير بيانات تعاقدات الشحن التي اطلعت عليها "بلومبرغ" إلى أن الناقلة، المملوكة لجهة يونانية، تتجه حالياً إلى وجهة غير محددة في آسيا بعدما غيّرت وجهتها من أوروبا.

يُرجح أن تكون "أولمبيك لاك" أول ناقلة عملاقة محملة بالخام السعودي تسلك المسار الأطول والأعلى تكلفة حول أفريقيا للوصول إلى آسيا، بعدما أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران حصاراً في البحر الأحمر وهاجموا سفناً الأسبوع الماضي. مع ذلك، واصلت سفن تحمل نفطاً من المملكة وتشغلها جهات من دول صديقة لإيران، مثل الصين وباكستان، العبور عبر باب المندب.

ليس واضحاً سبب اختيار "أولمبيك لاك" المسار الأطول. وربما تشمل الأسباب ملكيتها الغربية أو كون المشتري الآسيوي أكثر تحفظاً.

لا تستطيع ناقلة نفط خام عملاقة جداً، تصل طاقتها الاستيعابية إلى مليوني برميل من الخام، عبور قناة السويس وهي محملة بالكامل؛ لأن غاطسها يكون عميقاً للغاية. لذلك، يتعين على الناقلة العملاقة تفريغ نحو نصف حمولتها في العين السخنة على البحر الأحمر، ليُنقل الخام بعد ذلك عبر خط أنابيب شمالاً إلى سيدي كرير في شمال مصر، حيث يمكن للسفينة إعادة تحميله قبل استئناف رحلتها.

يبدو أن ناقلة عملاقة أخرى متجهة إلى آسيا ستتبع "أولمبيك لاك" عبر قناة السويس. فقد بدأت ناقلة النفط الخام العملاقة جداً "دي إتش تي غازيل" إرسال إشارات من داخل البحر الأحمر يوم الأحد، وهي متوقفة حالياً عند مدخل القناة، محملة جزئياً بخام من ميناء ينبع في السعودية، وفق بيانات تتبع السفن. وتشير بيانات تعاقدات الشحن إلى أن الناقلة تتجه نحو مصفاة نفط في الفلبين.

تُظهر بيانات تتبع السفن أن "دي إتش تي غازيل"، التي ترفع علم جزر مارشال، كانت قد بثت إشاراتها سابقاً من بحر العرب في 17 يوليو، ما يشير إلى أن السفينة عبرت باب المندب مع إيقاف نظام التعرف الآلي. ويُرجح أن الناقلة حمّلت شحنتها في ينبع أواخر الأسبوع الماضي، قبل أن تعاود الظهور قرب قناة السويس يوم الأحد، وفقاً لـ"كبلر".

فتح الحوثيون جبهة أخرى في صراع الشرق الأوسط الذي عرقل حركة المرور عبر مضيق هرمز. وكانت حركة العبور في ذلك الممر المائي محدودة يوم الاثنين، فيما تترقب السوق انتعاش النشاط بعدما أوقفت الولايات المتحدة وإيران الأعمال القتالية عقب تصعيد حديث.

عبور ناقلات سلع

عبرت ثماني سفن لنقل السلع الأولية يوم الأحد، معظمها ناقلات أصغر تحمل منتجات وسفن بضائع سائبة، وفقاً لـ"كبلر". كما غادرت سفينتان على الأقل تحملان النافتا الخليج العربي خلال عطلة نهاية الأسبوع مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال، ما يُرجح أن يوفر بعض الارتياح للمستوردين الآسيويين الذين يحولون هذا الوقود إلى منتجات كيميائية.

في البحر الأحمر، أبحرت الناقلة "لاهور" (Lahore)، وهي من طراز أفراماكس وترفع علم باكستان، إلى خليج عدن في وقت متأخر من يوم الأحد، بعدما حمّلت جزءاً من شحنتها من ينبع الأسبوع الماضي. كما تبحر ناقلة أفراماكس أخرى ترفع علم باكستان، هي "كراتشي" (Karachi)، بنصف حمولتها نحو الممر الضيق، بعدما حمّلت شحنتها من الميناء نفسه.

عبرت ناقلات صينية محملة بالخام السعودي باب المندب علناً، إلى جانب سفينة يونانية واحدة على الأقل عبرت مع إيقاف جهاز الإرسال والاستقبال، لكن حركة المرور تباطأت.

ولم تعبر الممر في أي من الاتجاهين يوم الأحد سوى 14 سفينة لنقل السلع الأولية، وهو أدنى إجمالي يومي خلال العام الجاري، وفق بيانات "كبلر". وربما تُراجع الأرقام مع توافر مزيد من المعلومات.