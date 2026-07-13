سجّل ميناء جدة الإسلامي نموًا في أدائه التشغيلي خلال يونيو 2026، حيث ارتفع إجمالي الحاويات المناولة بنسبة 26.13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للموانئ.

وأظهرت البيانات ارتفاع الحاويات الواردة بنسبة 62.86%، فيما زادت الحاويات الصادرة بنسبة 40.14%، كما ارتفع إجمالي أطنان البضائع المناولة بنسبة 11.48%.

وسجل الميناء أيضًا زيادة في أعداد العربات المناولة بنسبة 177.22%، في مؤشر على نمو حركة الشحن والتجارة عبر أحد أكبر الموانئ على البحر الأحمر.

ويُعد ميناء جدة الإسلامي البوابة البحرية الرئيسة لواردات السعودية وصادراتها عبر البحر الأحمر، إذ يستحوذ على نسبة كبيرة من حركة التجارة البحرية، كما يخدم الأسواق المحلية والإقليمية من خلال موقعه الاستراتيجي على أحد أهم خطوط الملاحة العالمية.

ويأتي تحسن الأداء التشغيلي للميناء بالتزامن مع تنفيذ الهيئة العامة للموانئ برامج لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرامية إلى تعزيز كفاءة الموانئ السعودية وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا يربط بين القارات الثلاث.