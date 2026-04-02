الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 2 أبريل 2026 | 14 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.48
(-0.15%) -0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة138.6
(-0.07%) -0.10
الشركة التعاونية للتأمين125.9
(-0.87%) -1.10
شركة الخدمات التجارية العربية117.9
(-2.88%) -3.50
شركة دراية المالية5.19
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب34.54
(-2.43%) -0.86
البنك العربي الوطني21.65
(0.23%) 0.05
شركة موبي الصناعية10.9
(-0.46%) -0.05
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.38
(-1.21%) -0.42
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.75
(-0.22%) -0.04
بنك البلاد26.92
(0.37%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل10.05
(0.30%) 0.03
شركة المنجم للأغذية53.5
(1.90%) 1.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.38
(-0.18%) -0.02
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.55
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية149.9
(0.87%) 1.30
شركة الحمادي القابضة26.46
(-0.53%) -0.14
شركة الوطنية للتأمين12.9
(2.14%) 0.27
أرامكو السعودية27.6
(0.15%) 0.04
شركة الأميانت العربية السعودية14.21
(2.38%) 0.33
البنك الأهلي السعودي42.46
(0.28%) 0.12
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.9
(4.24%) 1.46
الأخبار

موظفو بنكين أمريكيين يعملون عن بعد في باريس بعد محاولة استهداف ثالث

«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 2 أبريل 2026 15:9 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
سيعمل موظفو بنكي "سيتي جروب" و"جولدمان ساكس" الأمريكيين في باريس عن بعد، في أعقاب إحباط هجوم على "بنك أوف أمريكا" في العاصمة الفرنسية السبت الماضي، وفقا لما نقلته رويترز اليوم الخمسي عن مصدر وصفته بالمطلع.  

موظفو "سيتي جروب" في فرانكفورت سيعملون عن بُعد أيضًا، وفقا لما أوردته رويترز عن مصادرها، قائلة إن المجموعة أبلغتها في بيان في بيان عبر البريد الإلكتروني أن الإجراء الذي اتخذته هو إجراء احترازي.

كانت محاولة هجوم بقنبلة على مكاتب "بنك أوف أمريكا" أحبط في باريس يوم السبت، احتجزت السلطات الفرنسية 4 مشتبها بهم على ذمة التحقيق بشأن المحاولة الفاشلة، وسط شكوك باحتمال أن تكون لها صلات بإيران.

وقال المدعون العامون الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء إن المشتبه بهم الأربعة 3 مراهقين تراوح أعمارهم بين 16-17 عاما وشخص بالغ، خضعوا للتحقيق الرسمي للاشتباه في تصنيع ونقل والتعامل مع جهاز متفجر ومحاولة تدمير ممتلكات كجزء من منظمة إرهابية.

الجهازالمضبوط عبارة عن عبوة بنزين سعة 5 لترات مربوطة بشريط لاصق بشحنة نارية كبيرة تحتوي على أسطوانة من المادة الفعالة وزنها 650 جراما، وكان من الممكن أن يولد "كرة نارية قوية يبلغ قطرها عدة أمتار، بحسب مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب.

أثبت المحققون أن الشخص البالغ جند المراهقين، ودفع لهم ما بين 500-1000 يورو لزرع الجهاز وتصويره. ونفى الأربعة جميعهم وجود نية إرهابية.

تشتبه فرنسا في أن الهجوم مرتبط بجماعة "هايي" الموالية لإيران، التي نشرت مقطع فيديو في 23 مارس أشارت فيه بشكل محدد إلى مقر "بنك أوف أمريكا في باريس".

لكن النيابة العامة قالت إن الصلة لم تثبت رسمياً بعد.

التعريفات
اقتصادأمريكافرنسابنوكإيران
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية