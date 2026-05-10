مناولة أكثر من 500 ألف حاوية في موانئ السعودية خلال أبريل

ناولت موانئ السعودية 508.8 حاوية قياسية خلال شهر أبريل الماضي، بانخفاض بلغ نحو 18.6% على أساس سنوي، وفقا لإحصائيات الهيئة العامة للموانئ التي أعلنتها اليوم الأحد.

كان عدد الحاويات التي ناولتها الموانئ السعودية خلال الشهر ذاته من العام الماضي تجاوز 625 ألف حاوية.

إجمالي عدد الحاويات الواردة سجل كذلك انخفاضا نسبته 9.96% على أساس سنوي إلى نحو 233.6 ألف حاوية.

الحاويات الصادرة انخفض إجماليها كذلك بنسبة 37.9% على أساس سنوي إلى 145.2 ألف حاوية قياسية.

حاويات المسافنة سجلت انخفاضا طفيفا نسبته 1.68% إلى 130 ألف حاوية، وفقا لإحصاءات الهيئة المعلنة.

الموانئ السعودية ناولت أكثر من 14.5 مليون طن من البضائع خلال الشهر خلال البضائع، وفقا للبيانات، بانخفاض نسبته نحو 34.6% على أساس سنوي، حيث بلغ حجم المناولة في الشهر ذاته من العام الماضي أكثر من 22 مليون طن.

استقبلت الموانئ 70.8 ألف راكب، بانخفاض سنوي نسبته 34.27%، فيما تراجع عدد السفن 14% إلى 1192 سفينة.

عدد العربات التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال أبريل الماضي انخفض 43.4% إلى 53 ألف عربة.

واستقبلت الموانئ السعودية 830.7 ألف رأس ماشية ضمن منظومتها التشغيلية، بارتفاع 21.8% على أساس سنوي.

بلغ إجمالي البضائع العامة 514.24 ألف طن، والبضائع السائبة السائلة 23.4 مليون طن، والبضائع السائبة الصلبة 2.8 مليون طن.

كانت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة قد سجلت ارتفاعا نسبته 6.66% خلال مارس الماضي إلى أكثر من 148 ألف حاوية قياسية.

وبحث سليمان المزروع، رئيس "موانئ"، مع ممثلي شركة "ميرسك"، وهي إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، تعزيز التجارة العالمية استقرار سلاسل الإمداد، ورفع انسيابية حركة الشحن بما يضمن استمرارية العمليات، بالإضافة إلى دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.