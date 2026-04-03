الأخبار

"موانئ" السعودية تضيف خدمتي شحن تابعتين لشركة (MSC) إلى ميناء الدمام

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الجمعة 3 أبريل 2026 21:33 |1 دقائق قراءة
أضافت الهيئة العامة للموانئ السعودية خدمتي الشحن الملاحية Gulf Sea Shuttle 2" و"Gulf Sea Shuttle 3" التابعة لشركة  (MSC) إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لتعزيز تنافسية الموانئ السعودية على خريطة النقل البحري، ودعم انسيابية حركة التجارة العالمية، وزيادة الكفاءة التشغيلية، بحسب بيان للهيئة اليوم.

وتعمل خدمة الشحن "Gulf Sea Shuttle 2" على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ، بميناءين إقليميين تشمل ميناء حمد، و ميناء أم القصر، وصولًا إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 حاوية قياسية.

كما تعمل خدمة Gulf Sea Shuttle 3 على ربط ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بـ 3 موانئ إقليمية تشمل ميناء خليفة ( البحرين) وميناء شويخ -وميناء شعيبة وصولًا إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام ، بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 حاوية قياسية.

الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تسعى لتعزيز تصنيف السعودية في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيا ًمع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يمتلك 43 رصيفًا مكتمل الخدمات والتجهيزات، بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات.

