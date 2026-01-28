الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

مشاركة سعودية في المؤتمر الإقليمي للسنة الدولية للمراعي بتونس

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأربعاء 28 يناير 2026 16:25
مشاركة سعودية في المؤتمر الإقليمي للسنة الدولية للمراعي بتونس

شارك وفد من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر السعودي في المؤتمر الإقليمي للسنة الدولية للمراعي والرعاة 2026 لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ممثلا للمملكة.

عقد المؤتمر في تونس، ونظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

المشاركة السعودية تأتي في ظل رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، ورئاستها الحالية لهيئة الغابات والمراعي لدول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

شارك وفد المركز في الحوار رفيع المستوى للمؤتمر، إلى جانب عدد من وزراء ومسؤولي دول المنطقة، لمناقشة السياسات العليا المتعلقة بحوكمة الرعي والمراعي واستدامتها.

قدم الوفد مساهمات علمية وفنية في جلسة "دمج التنوع البيولوجي في إدارة المراعي"، وعرضًا حول تجربة المملكة وابتكاراتها في جلسة "البحث والابتكار في إدارة المراعي".

تضمنت المشاركة استعراض عدد من المبادرات والإنجازات الوطنية في تنظيم الرعي وتأهيل المراعي الطبيعية، إضافة إلى عرض فيديوهات وملصقات توثق أبرز منجزات السعودية، والتي من بينها تحقيق أرقام قياسية مسجلة في موسوعة جينيس.

المركز أكد أن هذه المشاركة تأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء بيئة مزدهرة وتنمية مستدامة، وتعكس التزام المملكة بدعم قضايا المراعي والرعاة، وتعزيز استدامة النظم البيئية الرعوية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة التصحر.

