مجموعة السبع مستعدة لتهدئة أسواق النفط مع قفزات الأسعار

أبدت دول مجموعة السبع استعدادا للعمل على تهدئة أسعار النفط في ظل قفزات الأسعار الأخيرة على خلفية الحرب الدائرة في إيران وتعطل حركة النقل عبر مضيق هرمز.

كان وزراء مالية المجموعة قد عقدوا اجتماعا طارئا في بروكسل اليوم لبحث تداعيات الحرب على إيران وتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة.

أكدت دول المجموعة خلال الاجتماع، الذي عقد بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن استعدادها لاستخدام كل الأدوات اللازمة لتهدئة الأسواق إذا استمرت القفزات السعرية، بما في ذلك الإفراج المنسّق عن جزء من الاحتياطات الإستراتيجية من النفط ومنتجاته.

لكن قرارا لم يُتخذ بعد في بشأن إطلاق هذه المخزونات الآن، مع مراقبة الوضع يومًا بيوم.

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بنحو 28%، مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف 2022، حيث سجل خام برنت 117.6 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 116.6 دولار للبرميل.

بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 97 دولارا والخام الأمريكي عندي نحو 93 دولارا للبرميل.

كم حجم مخزونات دول المجموعة؟

يتعين على الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة، التي تعدُّ مستوردة صافية للنفط، الاحتفاظ بمخزون من النفط يكفي 90 يوما على الأقل، بيد أن الكمية التي يمكن الإفراج عنها يوميا في دول مجموعة السبع مقيدة بالبنية التحتية المحلية.

تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى وجود 415.4 مليون برميل من النفط الخام في الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي حتى 27 فبراير.

إضافة إلى ‌ذلك، تمتلك الولايات المتحدة ‌439.3 مليون برميل من الاحتياطيات التجارية في أيدي ​القطاع ‌الخاص.

اليابان لديها ​260 مليون ⁠برميل من النفط الخام في المخزونات الحكومية، من أصل نحو 470 مليونا من النفط المكافئ في البلاد حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وتقول وزارة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية: إن المخزون الحكومي يعادل 146 يوما من الواردات. ويوجد 180 مليون برميل إضافي من الوقود المكافئ للنفط في مخزونات خاصة (منها 90 مليون برميل من النفط الخام).

لدى ألمانيا 110 ⁠ملايين برميل من النفط الخام و67 مليون برميل من المنتجات ‌النفطية المكررة، ويمكن إطلاقها في غضون أيام.

‌أما فرنسا، فتشير أحدث البيانات المتاحة للجمهور إلى ​وجود نحو 120 مليون برميل من النفط ‌الخام والمنتجات النهائية في نهاية 2024.

في إيطاليا، يقتضي ‌القانون الاحتفاظ بنحو 76 مليون برميل، وهو ما يمثل 90 يوما من متوسط صافي واردات إيطاليا من النفط ⁠في 2024.

تشير بيانات إدارة أمن الطاقة في بريطانيا إلى وجود نحو 38 مليون برميل من النفط الخام و30 مليون برميل من المنتجات المكررة حتى 26 فبراير.

إغلاق هرمز خطر على إمدادات النفط

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول عقب اجتماع اليوم: إن الوضع في مضيق هرمز يمثل مخاطر "كبيرة ومتزايدة" على سوق النفط.

عادةً ما تتولى وكالة الطاقة الدولية تنسيق عمليات الإفراج عن المخزونات النفطية بين الدول المستهلكة.

ولم تُنفَّذ عمليات الإفراج المنسق عن المخزونات الإستراتيجية سوى 5 مرات في السابق، من بينها مرتان عقب غزو روسيا لأوكرانيا في 2022.

كما جرى السحب من الاحتياطيات في أعقاب اضطرابات الإمدادات في ليبيا، وإعصار كاترينا، وخلال حرب الخليج الأولى.

وبدأ المستهلكون حول العالم فعلا يشعرون بتداعيات الاضطرابات في الشرق الأوسط، حيث تشكلت طوابير طويلة في محطات الوقود، بحسب "بلومبرغ".

ويُعدُّ الوضع الراهن من بين أكثر الاضطرابات حدّةً في تاريخ سوق النفط، نظراً إلى أن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، إضافةً إلى حصة مماثلة من الغاز الطبيعي المسال، تمر عبر مضيق هرمز.