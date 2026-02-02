وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على بناء منصة وطنية موحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لتكون المنصة الوطنية المعتمدة لإجراءات التأشيرات في المملكة ، كما استعرض عددًا من المؤشرات والإنجازات الوطنية، وأقر مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول.

منصة وطنية للتأشيرات ونمو القطاع غير الربحي

وافق المجلس على إنشاء منصة وطنية موحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، تكون المنصة الوطنية المعتمدة لهذا الغرض.

واستعرض المجلس مؤشرات الأداء العام لعدد من القطاعات الإستراتيجية والحيوية، مشيدًا بمواصلة القطاع غير الربحي تحقيق مستهدفاته التنموية بوتيرة متسارعة، حيث ارتفعت مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة عدد المنظمات إلى أكثر من 7,200 منظمة في نهاية 2025، ووصول عدد المتطوعين إلى 1.7 مليون متطوع.

200





إشادة بالريادة الرقمية والإنجازات الدولية

رحب مجلس الوزراء باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الثانية والستين، بالإجماع القرار الذي قدمته السعودية بشأن "تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني"، انطلاقًا من المبادرة العالمية التي أطلقها ولي العهد في هذا المجال، وتعزيزًا لأهدافها على المستوى الدولي وتجسيدًا لرؤيتها بخطوات عملية ملموسة.

وأكد المجلس أن تحقيق السعودية المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، يبرز التطور المستمر في البنية التحتية والبيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز الريادة الدولية في مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي السعودي، الذي رسخ مكانته بوصفه الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما عدّ المجلس انتخاب السعودية رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني للمرة الثانية على التوالي امتدادًا لدورها الريادي في دعم قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والدولي، وإسهاماتها في تطوير صناعة النقل الجوي.

إشادة البنك الدولي بالبيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي

وأشاد المجلس أيضًا بما أورده البنك الدولي بشأن البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم بالسعودية، معتبرًا إياها نموذجًا رائدًا ومرجعًا دوليًا لتطوير تعليم رقمي أكثر جودة واستدامة، وتوظيف التقنيات الحديثة وتمكين الجهات التعليمية والمبتكرين من تطوير حلول عملية في هذا المجال.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وافق مجلس الوزراء على اتفاقيات بين السعودية وكل من المجر وكازاخستان وبولندا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة.

كما وافق على مذكرة تفاهم بين السعودية وسنغافورة للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، ومذكرة تفاهم بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في تركيا، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية ووزارة النقل والتنقل المستدام في إسبانيا للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة.