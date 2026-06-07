متاجر إلكترونية توفر للسعوديين اشتراكات المونديال من "beIN SPORTS"

باتت بعض المتاجر الإلكترونية في السعودية والمعروفة تلعب دور الوسيط بين المشجع الرياضي السعودي وشبكة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS)، لتأمين الاشتراكات الجديدة وأجهزة الاستقبال الفضائي "الريسيفر" إضافة إلى تجديد الاشتراكات، خاصة عروض مشاهدة مباريات كأس العالم 2026.

تشمل الفئات التي توفرها هذه المتاجر الأجهزة الخليجية، والأردنية، والمصرية، التي يتم شحنها مباشرة إلى منازل المشتركين في مختلف مناطق المملكة.

بحسب مصدر خاص لـ "الاقتصادية"، فقد وضعت الشركة الأم لـ "بي إن سبورتس" حلولا حال تعذر الوصول إلى البوابة الإلكترونية للسداد الفوري او التجديد للريسفير الخليجي.

تغيب منافذ بيع "بي إن سبورتس" التقليدية أو الفروع الأرضية المباشرة للشبكة في السوق السعودية لأسباب تنظيميّة وتسويقيّة، فيما نجحت المتاجر الإلكترونية المعتمدة في سدّ هذه الفجوة بالكامل، عبر تقديم حلول لوجستية ورقميّة متكاملة تضمن وصول الخدمة للمستهلك النهائي بكفاءة عالية.

تقدّم هذه المتاجر ومن بينها متاجر: "جغمة" و"أفق ستور" و"اليعقوب"، عروضا مغرية للجماهير، تتيح لهم شراء أجهزة الرسيفر بمختلف فئاتها الإقليمية.

حيث أتاحت التواصل هاتفياً أو عبر الواتساب والدفع عبر بطاقات الفيزا الائتمانية وإرسال إشارة البث الفضائي الفورية للأجهزة دون انقطاع.

تقدم هذه المواقع تسهيلات مالية مرنة تماشياً مع الطفرة التي تشهدها حلول الدفع الرقمي في السعودية، حيث وفّرت خيارات تقسيط قيمة الأجهزة والاشتراكات، تتيح توزيع التكلفة على دفعات شهرية ميسرة بدون فوائد.

تتنوع أسعار الاشتراكات والأجهزة في السوق السعودية بناءً على نوع النظام الجغرافي للرسيفر (خليجي، أردني، مصري).

تبدأ الأسعار من 399 ريالا للرسيفر المصري، لإضافة البطولة مع 3 أشهر في باقة "تميز" الرياضية مجاناً.

أما الرسيفر العربي، أو النظام الأردني، فتبلغ تكلفة اشتراكه 599 ريالا، يشمل إضافة البطولة مع 3 أشهر في باقة "تميز" الرياضية مجاناً.

الفئة الثالثة هي الرسيفر الخليجي، وتراوح قيمته من 649 إلى 749 رياالا، ويشمل إضافة البطولة و3 أشهر في باقة "تميز" الرياضية مجاناً، وهو الجهاز أو الاشتراك الوحيد الذي تتيح فيه الشبكة التجديد من المصدر مباشرة.



