قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء: إن المخاطر التي تهدد التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو أصبحت الآن أكثر توازنا بشكل عام مقارنة بما كانت عليه قبل بضعة أسابيع، في ضوء الانخفاض الأخير في أسعار النفط.

كان البنك المركزي الأوروبي ذكر في قراره الأخير بشأن السياسة النقدية أن المخاطر التي تهدد النمو تميل إلى الاتجاه الهبوطي، بينما تميل المخاطر المتعلقة بالتضخم إلى الاتجاه الصعودي.

من جانبه، قال مارتن كوخر، عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي: إن القرارات السياسة النقدية المقبلة للبنك ستتجه إما إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر أو الإبقاء عليها دون تغيير، بحسب ما نقلته عنه "بلومبرغ".

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كوخر، وهو محافظ البنك المركزي النمساوي، أوضح إن تحسن الوضع في الشرق الأوسط يبعث الأمل في مزيد من الاستقرار واحتمال انخفاض معدلات التضخم في يونيو.

لكنه أضاف أن التعافي المتجدد للاقتصاد قد يؤدي أيضًا إلى ضغوط جديدة على الأسعار.

قال كوخر على هامش المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي: "لم يتم احتواء خطر التضخم تمامًا بعد، لكنه تضاءل بالتأكيد، على الأقل في المدى القصير".

مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي قالوا من جانبهم إنهم يظلون متيقظين تجاه كيفية استمرار الصدمة السعرية التي أثارتها الحرب في الشرق الأوسط في إحداث تداعيات على الاقتصاد، بحسب "بلومبرغ".

أقر البعض بأن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران خففت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمتابعة رفع أسعار الفائدة الذي تم هذا الشهر، وهو الأول منذ 2023.

حذر كوخر من أن الأجور قد تبقي ضغوط الأسعار مرتفعة حتى في حالة عدم تجدد حدة الصراع.

وقال: "من المحتمل أن تكون الصدمة الحالية في الأسعار كافية لتسبب بعض الاستمرارية في التضخم ... سيتوقف ذلك بشكل أساسي على شكل اتفاقات الأجور في خريف هذا العام".

وارش يتجنب التلميح لخفض الفائدة

تجنب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش خلال المنتدى التلميح إلى خفض الفائدة قريبا.

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وبينما قال إن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة للغاية، وأكد أنه ملتزم بتحقيق استقرار الأسعار، فقد أشار إلى أن مخاطر التضخم تراجعت خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

رئيس الفيدرالي الأمريكي الجديد أكد أن المجلس سيتبع في عهده مسارا جديدا، وسيبقى مستقلا "بغض النظر عما يقوله الرئيس" الأمريكي دونالد ترمب.