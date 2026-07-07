أبدت فرنسا استعدادا للإسهام في ‌إعادة ‌بناء اقتصاد ​سورية ‌وقطاعها ⁠المصرفي، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، فيما لمح الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي" الفرنسية باتريك بويانيه إلى أن سورية يمكن أن تصبح "دولة عبور مهمة" لنفط العراق بعيدا عن مضيق هرمز.

زيارة ماكرون هي الأولى لرئيس فرنسي إلى سورية منذ نحو 17 عاما، وتأتي في أعقاب التوترات التي شهدتها المنطقة على أثر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

ماكرون قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ‌الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب: "نريد ⁠مواصلة العمل ⁠على إعادة هيكلة القطاع المصرفي"، مشيرا إلى أن فرنسا تعمل على مساعدة مصرف ​سورية ​المركزي.

الرئيس الفرنسية أكد أن بلاده "شريك مفيد ويمكن التنبؤ بأفعاله" بالنسبة إلى سورية، وقال إن باريس "دائما ما دعمت مصالح الشعب" السوري.

المصدر: "الفرنسية" __AFP_B9GM98R-1783420820

في غضون ذلك، كشف قصر الإليزيه عن أن فرنسا وسورية بدأتا عملية إعادة 51 مليون يورو (نحو 58 مليون دولار) من أصول مصادرة من عائلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى دمشق، وقال إن فرنسا ستقدم مساعدة تقنية لمصرف سورية المركزي

الإليزيه ذكر كذلك أن شركة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" CMA CGM الفرنسية، وهي ثالث أكبر شركة شحن حاويات ولوجستيات في العالم، وقعت اتفاقية مع سورية تشمل مناولة الشحن الجوي في مطار دمشق الدولي.

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سورية ممرا بديلا للنفط لكن الوضع لا يسمح

قال رئيس "توتال إنرجي" بويانيه: "بعد ما حدث في مضيق هرمز، إذا أردنا تصدير النفط من العراق، فسيتعين أن يعبر من سورية لكن الوضع الأمني ​​لا يزال يمنع ذلك".

بويانيه، الذي يرافق ماكرون، أضاف: "يمكن لسورية أن تصبح دولة عبور مهمة للنفط الآتي من العراق نحو البحر الأبيض المتوسط، وأن توفر مسارات بديلة عن مضيق هرمز".

بويانيه قال أيضا للصحافيين، "أرى أن المجيء إلى هنا، إلى دمشق، يشكل مبادرة جميلة"، وذلك قبل الإعلان عن انفجارين بعبوتين ناسفتين قرب مقر إقامة ماكرون في وسط دمشق.

الأمن قرب فندق "فور سيزونز" في دمشق عقب الانفجارين: "الفرنسية" __AFP_B9GR7EM-1783423990

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رئيس "توتال" أكد أن ما جرى في مضيق هرمز خلال الحرب على إيران "يزيد من أهمية سورية... بعدما بات واضحا أنه إذا أردنا الاستثمار في الشرق الأوسط، فسيتعين علينا إيجاد مسارات بديلة".

ومع تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أعلن العراق مطلع في أبريل بدء نقل النفط بصهاريج عبر سورية تمهيدا لتصديره عبر مسارات بديلة.

بحث البلدان نهاية الشهر الماضي "مشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سورية"، المعطلة منذ عقود.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Crude oil tanker Odessa, carrying UAE crude after passing through the Strait of Hormuz with its Automatic Identification System transponder turned off, navigates the waters at Daesan port, where it is expected to discharge crude oil, in Seosan, South Korea, May 8, 2026. REUTERS/Kim Soo-hyeon/File Photo __2026-07-06T125349Z_1269753798_RC2R4LARF24F_RTRMADP_3_IRAN-CRISIS-OIL-EMIRATES-1783348368

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وفي مايو الماضي، وقّعت سورية مذكرة تفاهم مع "كونوكو فيليبس" الأمريكية و"توتال إنرجي" الفرنسية و"قطر للطاقة" لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

بويانيه قال شركته لا تملك حتى الآن أي مشروع محدد آخر في البلاد، موضحا أن زيارته مع الرئيس الفرنسي تهدف إلى "لقاء السلطات" والتشبيك معها.

الشرع قال بدوره: "ما نطلبه منكم اليوم، هو بناء شراكات حقيقية وعضوية مع القطاع الخاص السوري... والأهم من ذلك نأمل الانتقال اليوم من مذكرات النوايا إلى عقود تنفيذية بجداول زمنية محددة".