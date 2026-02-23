فرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 2.6 مليار ريال خلال عام

سجلت منصة "فرصة" فرصا وتعميدات بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال العام الماضي، بنمو وصل إلى 122% على أساس سنوي، وفقا لما ذكره صندوق تنمية الموارد البشرية في بيان اليوم الاثنين.

نوفمبر الماضي شهد أكبر قفزة في تاريخ المنصة، حيث تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ إطلاقها، حيث بلغت قيمة الفرص والتعميدات عبر المنصة أكثر من 5 مليارات ريال.

عدد الموردين المسجلين في المنصة بلغ أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على منصة فرصة كقناة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

الصندوق أشار إلى أن النتائج المحققة خلال 2025 جاءت ثمرة للتطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة فعّالة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات.