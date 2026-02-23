الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

ريادة الأعمال

فرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 2.6 مليار ريال خلال عام

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 24 فبراير 2026 11:25 |1 دقائق قراءة
سجلت منصة "فرصة" فرصا وتعميدات بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال العام الماضي، بنمو وصل إلى 122% على أساس سنوي، وفقا لما ذكره صندوق تنمية الموارد البشرية في بيان اليوم الاثنين.

نوفمبر الماضي شهد أكبر قفزة في تاريخ المنصة، حيث تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ إطلاقها، حيث بلغت قيمة الفرص والتعميدات عبر المنصة أكثر من 5 مليارات ريال.

عدد الموردين المسجلين في المنصة بلغ أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على منصة فرصة كقناة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

الصندوق أشار إلى أن النتائج المحققة خلال 2025 جاءت ثمرة للتطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة فعّالة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات.

تستهدف رؤية السعودية 2030 رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%، عبر تنمية بيئة الأعمال، التسهيلات التمويلية، وتطوير منظومة الدعم التشريعي والاقتصادي.

اقتصادالسعوديةالمنشآت الصغيرة والمتوسطةرؤية 2030الخدمات الرقميةريادة الأعمال
