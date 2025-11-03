بلغ إجمالي القروض المضمونة من برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" نحو 127 مليار ريال، عبر 75 ألف طلب تمويل أو إصدار كفالات، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للبرنامج همام هاشم.

هاشم قال: إن البرنامج وفر نحو مليون وظيفة للموظفين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه أسهم أيضا في انتقال نحو 46 منشأة صغيرة أو متناهية الصغر إلى السوق الموازية "نمو" أو السوق الرئيسية "تاسي".

تأتي هذه الضمانات بفضل الشراكات مع البنوك وشركات التمويل، إضافة إلى دعم 9 جهات حكومية تعمل جنبًا إلى جنب مع برنامج كفالة، وفقا لهاشم

يشارك 61 بنكا وشركة تمويل وأكثر من 140 جهة حكومية ومؤسسات حاضنة للأعمال مع البرنامج لتقديم الدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

لفت هاشم إلى إطلاق عدة برامج متخصصة خلال الفترة الماضية، من بينها برامج السياحة، الثقافة، التقنية، طب الأسنان، والاستشارات المالية، مشيراً إلى أن هذه البرامج أسهمت بشكل جوهري في تمكين المنشآت وزيادة نموها بنسبة تصل لـ 20%.

وحول المؤتمر والنسخة التاسعة للمنتدى، أشار همام إلى أن الهدف الأساسي هو تبادل الخبرات والمعرفة مع برامج الضمان الإقليمية في الدول العربية وإفريقيا وأوروبا، مؤكدًا أن برامج الضمان لا تتنافس مع بعضها، وإنما تتبادل الخبرات والثقافات، وقال «نسعى اليوم لمشاركة ما أنجزه برنامج كفالة خلال السنوات الماضية والاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية».