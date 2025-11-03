الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
الأخبار

بلغ إجمالي القروض المضمونة من برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" نحو 127 مليار ريال، عبر 75 ألف طلب تمويل أو إصدار كفالات، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للبرنامج همام هاشم.

هاشم قال: إن البرنامج وفر نحو مليون وظيفة للموظفين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه أسهم أيضا في انتقال نحو 46 منشأة صغيرة أو متناهية الصغر إلى السوق الموازية "نمو" أو السوق الرئيسية "تاسي".

تأتي هذه الضمانات بفضل الشراكات مع البنوك وشركات التمويل، إضافة إلى دعم 9 جهات حكومية تعمل جنبًا إلى جنب مع برنامج كفالة، وفقا لهاشم

يشارك 61 بنكا وشركة تمويل وأكثر من 140 جهة حكومية ومؤسسات حاضنة للأعمال مع البرنامج لتقديم الدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

لفت هاشم إلى إطلاق عدة برامج متخصصة خلال الفترة الماضية، من بينها برامج السياحة، الثقافة، التقنية، طب الأسنان، والاستشارات المالية، مشيراً إلى أن هذه البرامج أسهمت بشكل جوهري في تمكين المنشآت وزيادة نموها بنسبة تصل لـ 20%.

وحول المؤتمر والنسخة التاسعة للمنتدى، أشار همام إلى أن الهدف الأساسي هو تبادل الخبرات والمعرفة مع برامج الضمان الإقليمية في الدول العربية وإفريقيا وأوروبا، مؤكدًا أن برامج الضمان لا تتنافس مع بعضها، وإنما تتبادل الخبرات والثقافات، وقال «نسعى اليوم لمشاركة ما أنجزه برنامج كفالة خلال السنوات الماضية والاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية».

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية