أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يثبت صموده أمام التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، متوقعا أن يحقق نموا بـ 5.5% العام المقبل، مع تعافي النشاطين النفطي وغير النفطي واستمرار دعم الاستهلاك والاستثمار للنمو

الصندوق قال في تقرير حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 اليوم الأربعاء إن السعودية تمكنت من التعامل بكفاءة مع الصدمات الخارجية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها ضمن رؤية السعودية 2030، والسياسات الاقتصادية السليمة، والهوامش المالية القوية، والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية، إلى جانب كفاءة إدارة الأزمات.

وتوقع لذكاء الاصطناعي قد يرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي حتى 6% خلال العقد القادم، مشيرا إلى تصدر السعودية عالميًا في تبني الذكاء الاصطناعي عبر عدة قطاعات.

لقت الصندوق كذلك إلى أن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي الجديدة للفترة 2026-2030 تعزز دور القطاع الخاص.

بحسب الصندوق، فإن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يساهم بنحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بينما ترتفع مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى 35%.

اقرأ أيضا: مذكرة بـ15 مليار دولار بين "PIF" وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي

أشاد المجلس التنفيذي للصندوق بم تحقق خلال عشرة أعوام من تنفيذ رؤية السعودية 2030، مؤكداً أن الإصلاحات أسهمت في تعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق نتائج ملموسة في سوق العمل.

واعتبر تجربة المملكة نموذجاً يمكن للدول الأخرى الاستفادة منه في تصميم وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

أضاف التقرير أن رؤية 2030 عززت الأطر المؤسسية، ورفعت كفاءة السياسات الاقتصادية، وقلصت الاعتماد على النفط، وساهمت في تضييق الفجوات الهيكلية مع الاقتصادات النظيرة، فضلاً عن تحقيق عدد من مستهدفاتها قبل الموعد المحدد.

اقرأ أيضا: بيع 98% من مشروع الحبيب العقارية في سدرة .. والأجانب يمثلون 40%

WhatsApp Image 2026-07-29 at 18.49.47 (1)

مرونة الاقتصاد أمام الأزمات

وأشار التقرير إلى أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أبرزت أهمية الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية، حيث نجحت المملكة في إعادة توجيه شحنات كبيرة من النفط والمنتجات غير النفطية عبر موانئ البحر الأحمر، بما يعكس مرونة سلاسل الإمداد وكفاءة التخطيط الاستراتيجي.

كما أكد أن مكانة المملكة كأكبر مصدر للنفط عالمياً، إلى جانب تنوع بنيتها النفطية واللوجستية، عززت قدرتها على الحد من آثار الاضطرابات الإقليمية.

اقرأ أيضا: "البحري" تشغل كامل أسطولها وتتجاوز اضطرابات "هرمز" بأرباح قياسية

دين عام "مستدام" ومخاطر "منخفضة"

قيّم صندوق النقد الدين العام السعودي بانه "مستدام" بينما المخاطر السيادية "منخفضة.

أشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بلغ 437 مليار دولار بنهاية العام 2025، بينما وصل معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي السعودي إلى 20.5%.

القروض المتعثرة في البنوك السعودية تراجعت إلى أدنى مستوى خلال عقد عند 1.0% بحسب الصندوق، في ظل محافظة البنك المركزي السعودي على "سياساته الاحترازية".

وقال إن جميع الديون العامة للمملكة قابلة للتداول في الأسواق العالمية، في حين بلغ التضخم 2% فقط بنهاية العام الماضي، وتراجع العجز الأولي غير النفطي إلى 23.3% من الناتج المحلي غير النفطي.

WhatsApp Image 2026-07-29 at 18.47.30

بحسب الصندوق، فقد نما الناتج المحلي غير النفطي للسعودية نما 4.2% خلال عام 2025، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي الكلي 4.6% العام الماضي مقابل 2.65% في 2024.

وأشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي إلى 488 مليار دولار بنهاية مايو 2026، وهو ما يغطي واردات المملكة لنحو 14 شهراً، بما يعزز متانة المركز الخارجي للاقتصاد.

تطور سوق الدين والاكتتابات

أكد صندوق النقد أن المملكة واصلت تعزيز حضورها في أسواق رأس المال العالمية، حيث تجاوزت إصدارات السندات 60 مليار دولار خلال عام 2025، لتصبح أكبر مصدر للسندات بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين.

أشاد كذلك بالتطور الكبير في سوق الدين المحلية، وإدراج الصكوك الحكومية في مؤشرات عالمية، إضافة إلى نجاح السوق المالية في جمع 4.2 مليار دولار عبر 40 اكتتاباً عاماً خلال 2025 رغم التوترات الجيوسياسية.

تقدم في سوق العمل

أبرز التقرير استمرار التحسن في مؤشرات سوق العمل، مع ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى 34.5% خلال 2025، واقتراب معدل تملك السعوديين للمساكن من 66%.

أشار كذلك إلى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم النشاط الاقتصادي، واستمرار نمو تمويلها المصرفي، وتحسن سرعة الفصل في القضايا التجارية من نحو 61 يوماً في 2022 إلى 41 يوماً في 2026.

الذكاء الاصطناعي والحوكمة يدعمان النمو

وأشار صندوق النقد إلى أن السعودية تتصدر عالمياً في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الحكومة والرعاية الصحية والتعليم والتقنية المالية، متوقعاً أن يسهم ذلك في رفع نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 6% خلال العقد المقبل.

كما أشاد بالتقدم في الحوكمة، بما في ذلك تطبيق اللوائح التنفيذية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" وقواعد المستفيد الحقيقي، معتبراً أن هذه الإصلاحات تعزز تنافسية الاقتصاد واستدامة النمو.