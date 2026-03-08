شركة سعودية تبحث استثمار إنتاج القطن في سورية

بحث وفد من شركة "كينجدوم ديزاين المحدودة" (KDC) السعودية مع وزير الزراعة السوري أمجد بدر سبل تعزيز التعاون المشترك في إنتاج القطن وتصنيعه وتسويقه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية اليوم الأحد.

الوفد الذي رأسه المدير العام للشركة نبيل المظلوم، أكد ضرورة توقيع مذكرة حسن نوايا كمرحلة أولى للبدء بالدراسات اللازمة، والاتفاق على التفاصيل لاحقاً.

الوزير السوري أكد خلال اللقاء، الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية التوسع في زراعة القطن وزيادة إنتاجه، نظراً لأهميته الاقتصادية والاجتماعية في سورية.

تمتلك "كينجدوم ديزاين المحدودة" أكثر من 15 عاماً من الخبرة في تنفيذ مشاريع متنوعة، ووقعت هذا الشهر مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والصناعة بهدف إعادة إحياء الصناعات النسيجية في سورية.

شملت المذكرة الموقعة تعزيز دور الصناعات النسيجية في دعم الاقتصاد السوري، وتأهيل وتشغيل الأصول الحكومية المرتبطة بحلج القطن وغزله ونسجه.