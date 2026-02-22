شجاعة وكرم وانضباط.. انطباعات رحالة غربيين عن السعودية الأولى

اتفق رحالة ومستشرقون زاروا الجزيرة العربية على صفات تميز بها حكام وشعب الدولة السعودية الأولى، تضمنت الشجاعة والانضباط والكرم، حيث وصفوا سكانها بالودّ، وأشادوا بعمارتها المتينة في الدرعية، والنظام الاقتصادي القائم على الشريعة، وركزت شهاداتهم على عظمة الدرعية، وحسن ضيافة السعوديين.

في مذكراتهم التي كتبوها بعد زياراتهم، يرى الرحالة الغربيون أن من سـمات المجتمــع الســعودي آنــذاك البســاطة الشـديدة فـي حياتهـم، كمـا وصـفوا الشـعب السـعودي بأنـه مضيـاف للغايـة، حيـث يطغـى الكـرم والضيافـة علـى الجميـع.

تحدث الرحالة كذلك عـن أسـاليب البنـاء والعمـارة، وعـن الأسـواق والمـدن التـي زاروهـا.

تطـرّق بعـض الرحالـة كذلك إلـى وصـف علاقــة الإنســان الســعودي بالحيوانــات المستأنسة، مثــل: الإبــل والخيــل وغيرهــا التــي يعتبرهــا مؤنســته فــي الصحـراء، فــكان وصفهــم أدق وأشــمل وصــف وصــل إلينا.

ازدهار التجارة في جدة

الرحّال الألماني كارستن نيبور دوّن في كتابه "رحلة نيبور إلى الجزيرة العربية" زيارته للجزيرة العربيـة عـام 1177 هجري (1764 ميلادي)، ويعـد مـن أبـرز الرحالـة الذيـن تركـوا إرثـاً علميـاً عـن الجزيـرة العربيـة.

يتحدث نيبور في كتابه عـن جغرافيـا الجزيرة وطبيعة الحياة فيها، ويقدّم وصفـاً قـلَ مـا نجـده فـي الكتـب والمؤلفــات العلميــة الأخــرى، حتّى إن الرحالــة الذيــن قدمــوا مــن بعــده إلــى الدولــة الســعودية اعتمــدوا علــى مــا كتبـه ودوّنـه.

علـى سـبيل المثـال، يتحـدث "نيبـور" عـن التجـارة فـي جـدة ، ويصف مـدى ازدهارهـا في هذه المدينة، التي كانت تعد وقتها مينـاء البضائـع القادمـة مـن السـفن المحملـة مـن السـويس والهنـد عـن طريـق البحـر.

كمـا يصفهـا بأنهـا محطـة عبـور للقوافـل الكبيـرة المحملـة بالبضائـع، ومحطـة تصديـر أهـم مـورد مـن المـوارد المحليـة، وهـو لـوز الطائـف الـذي كان الإنجليـز يحـرصون علـى اسـتيراده، بينما تسـتورد جـدة حبـوب الحنطـة، والأرز، والعـدس والسـكر، والعسـل، والزيـت وغيرهـا مـن مصـر.

تصوير سعد العنزي BD3I3369

الدرعية قبل أكثر من 200 عام

المستشرق الفرنسي لويس ألكسندر دو كورانسيه كتب عـن الدولـة السـعودية أثنـاء وجوده فـي المناطـق الشـمالية مـن الجزيـرة العربيـة، ونشـر كتابه عـام 1224 هجري (1809 ميلادي).

يصـف دو كورانسيه الدرعيـة في ذلك الوقت بأنها كانت مدينـة صغيـرة مبنيـة مـن الحجـر والطيـن، وهـي فـي سـفح جبـل عـالٍ، يمتـد مـن الشـمال إلـى الجنـوب يسـمى طويـق، ويفصـل المدينـة وادي حنيفـة الـذي يفيـض شـتاءً نتيجـة لوفـرة الميـاه فيـه وكثـرة الأمطـار.

في ذلك الزمن، كان يوجـد في المدينـة حيّان رئيسان، الأول: فـي الجهـة الشـمالية ويسـمى الطريـف، وهــو أشــهر الأحيــاء الموجــودة فــي الدرعيــة ومقــر الأسـرة الحاكمــة وقتها وبــه قصــر الحكــم (قصــر ســلوى).

أما الحـي الآخـر: فيقـع فـي الناحيـة الجنوبيـة، ويسـمى البجيـري. كان ذلك الحي يضم عديـدا مـن المسـاجد والمـدارس.

الدرعية كانت لها سـوق رئيسـيّة، تضـم جميـع الأسـواق، وكانت حركـة التجـارة مزدهرة في ذلك الوقت.

BD3I3384

استبسال وشجاعة في الدفاع عن الوطن

من جانبه، كتب الرحالة الإسباني دومينجو باديا، عن شـجاعة السعوديين فـي الدفـاع عـن أرضهـم ووطنهـم، حين زار مناطــق الدولــة الســعودية الأولــى عــام 1222 هـجري (1807 ميلادي).

باديا، الذي لقب نفسه "علي باي العباسي"، كتب كذلك عــن تاريــخ وجغرافيــة وثقافــة ومجتمــع الدولـة السـعودية.

ويشـير الرحالة الإسباني إلى أن النصـر كان دائمـا حليف السعودية، مرجعا ذلك إلى أن هـذه الأرض وطبيعتهـا لا تصلـح لأي أحـد آخـر غيرهـم، وأنهم تمرّسـوا علـى القتـال فـي هـذه الأرض، واسـتطاعوا هزيمة أعدائهـم.

تصوير سعد العنزي BD3I3381

تصوير سعد العنزي BD3I3440

تصوير سعد العنزي BD3I3413