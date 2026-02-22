شجاعة وكرم وانضباط.. انطباعات رحالة غربيين عن السعودية الأولى

تطـرّق بعـض الرحالـة كذلك إلـى وصـف علاقــة الإنســان الســعودي بالحيوانــات المستأنسة، مثــل: الإبــل والخيــل وغيرهــا التــي يعتبرهــا مؤنســته فــي الصحـراء، فــكان وصفهــم أدق وأشــمل وصــف وصــل إلينا.
ازدهار التجارة في جدة
يتحدث نيبور في كتابه عـن جغرافيـا الجزيرة وطبيعة الحياة فيها، ويقدّم وصفـاً قـلَ مـا نجـده فـي الكتـب والمؤلفــات العلميــة الأخــرى، حتّى إن الرحالــة الذيــن قدمــوا مــن بعــده إلــى الدولــة الســعودية اعتمــدوا علــى مــا كتبـه ودوّنـه.
كمـا يصفهـا بأنهـا محطـة عبـور للقوافـل الكبيـرة المحملـة بالبضائـع، ومحطـة تصديـر أهـم مـورد مـن المـوارد المحليـة، وهـو لـوز الطائـف الـذي كان الإنجليـز يحـرصون علـى اسـتيراده، بينما تسـتورد جـدة حبـوب الحنطـة، والأرز، والعـدس والسـكر، والعسـل، والزيـت وغيرهـا مـن مصـر.
الدرعية قبل أكثر من 200 عام
يصـف دو كورانسيه الدرعيـة في ذلك الوقت بأنها كانت مدينـة صغيـرة مبنيـة مـن الحجـر والطيـن، وهـي فـي سـفح جبـل عـالٍ، يمتـد مـن الشـمال إلـى الجنـوب يسـمى طويـق، ويفصـل المدينـة وادي حنيفـة الـذي يفيـض شـتاءً نتيجـة لوفـرة الميـاه فيـه وكثـرة الأمطـار.
في ذلك الزمن، كان يوجـد في المدينـة حيّان رئيسان، الأول: فـي الجهـة الشـمالية ويسـمى الطريـف، وهــو أشــهر الأحيــاء الموجــودة فــي الدرعيــة ومقــر الأسـرة الحاكمــة وقتها وبــه قصــر الحكــم (قصــر ســلوى).
أما الحـي الآخـر: فيقـع فـي الناحيـة الجنوبيـة، ويسـمى البجيـري. كان ذلك الحي يضم عديـدا مـن المسـاجد والمـدارس.
الدرعية كانت لها سـوق رئيسـيّة، تضـم جميـع الأسـواق، وكانت حركـة التجـارة مزدهرة في ذلك الوقت.
استبسال وشجاعة في الدفاع عن الوطن
باديا، الذي لقب نفسه "علي باي العباسي"، كتب كذلك عــن تاريــخ وجغرافيــة وثقافــة ومجتمــع الدولـة السـعودية.
ويشـير الرحالة الإسباني إلى أن النصـر كان دائمـا حليف السعودية، مرجعا ذلك إلى أن هـذه الأرض وطبيعتهـا لا تصلـح لأي أحـد آخـر غيرهـم، وأنهم تمرّسـوا علـى القتـال فـي هـذه الأرض، واسـتطاعوا هزيمة أعدائهـم.