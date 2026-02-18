الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 5 مارس 2026 | 16 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.27
(1.39%) 0.10
مجموعة تداول السعودية القابضة139.6
(3.33%) 4.50
الشركة التعاونية للتأمين130.5
(1.16%) 1.50
شركة الخدمات التجارية العربية112.2
(1.08%) 1.20
شركة دراية المالية5.25
(1.74%) 0.09
شركة اليمامة للحديد والصلب36.52
(-1.03%) -0.38
البنك العربي الوطني20.59
(1.93%) 0.39
شركة موبي الصناعية11.14
(-1.42%) -0.16
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.98
(1.05%) 0.28
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.49
(1.41%) 0.23
بنك البلاد25.98
(0.70%) 0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل10.13
(-0.20%) -0.02
شركة المنجم للأغذية50.35
(2.42%) 1.19
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.52
(0.09%) 0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.3
(2.50%) 1.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية132.9
(2.39%) 3.10
شركة الحمادي القابضة25
(1.50%) 0.37
شركة الوطنية للتأمين12.35
(1.48%) 0.18
أرامكو السعودية25.88
(-0.84%) -0.22
شركة الأميانت العربية السعودية12.9
(0.78%) 0.10
البنك الأهلي السعودي40.9
(0.39%) 0.16
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.38
(-0.77%) -0.22
الأخبار

ميرسك العالمية تستحوذ على حصة في محطة حاويات ميناء جدة

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأربعاء 18 فبراير 2026 21:1 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
ميرسك العالمية تستحوذ على حصة في محطة حاويات ميناء جدة

استحوذت مجموعة ميرسك العالمية العاملة في قطاع الشحن البحري، عبر شركة APM Terminals التابعة بالكامل لها، على حصة بنسبة 37.5% في محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية، في خطوة تجعل من جدة إحدى أهم بوابات ميرسك لتعزيز الربط بالأسواق المحلية وشبكتها البحرية العالمية في السعودية، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للموانئ «موانئ».

دمج تشغيلي ورفع كفاءة الترابط البحري

يعزز التوجه اندماج ميناء جدة الإسلامي ضمن المنظومة التشغيلية لميرسك وخدماتها المباشرة، بما يسهم في رفع مستوى الترابط البحري مع الموانئ الإقليمية والدولية، ويمنح حركة التجارة عبر السعودية مرونة وسرعة أعلى في الوصول إلى مختلف الأسواق.

ومن المتوقع أن تسهم الشراكة في تمركز إستراتيجي لشركة ميرسك في ميناء جدة، ما يدعم زيادة أعداد السفن وحاويات المسافنة، إلى جانب استقطاب مزيد من الخطوط التابعة لميرسك وشركائها، وهو ما يعزز مكانة الميناء كمحور رئيسي للتجارة على ساحل البحر الأحمر.

دعم الدور اللوجستي للسعودية عالميًا

يؤكد التطور جاذبية موقع السعودية بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا لربط القارات الـ3، كما يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030، من خلال توسيع الربط الملاحي الدولي وتعزيز تكامل السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية.

يُذكر أن محطة الحاويات الجنوبية تضم 5 أرصفة متطورة لمناولة الحاويات، وبطاقة استيعابية تبلغ 4.1 مليون حاوية قياسية، فيما يُعد ميناء جدة الإسلامي الأكبر على ساحل البحر الأحمر، ويسهم بدور فاعل في تعزيز ريادة السعودية في القطاع البحري، بفضل موقعه الإستراتيجي واحتوائه على (62) رصيفًا متعدد الأغراض، ما يمنحه مكانة محورية على المستويين الإقليمي والدولي.

التعريفات
الشحن البحريميرسكميناء جدة الإسلاميميناء جدةالبحر الأحمر
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية