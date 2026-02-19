الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأخبار

"سكوبلي" السعودية تستحوذ على أغلبية "لوم" التركية بمليار دولار

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 19 فبراير 2026 19:24 |2 دقائق قراءة
اتفقت شركة "سكوبلي" للألعاب المملوكة للسعودية على الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة التطوير التركية "لوم جيمز" عبر صفقة تصل قيمتها إلى مليار دولار، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن متحدث باسم الشركة.

"لوم جيمز"، التي تتخذ من إسطنبول مقرا، تأسست العام الماضي كشركة مصنعة للعبة الألغاز المحمولة "Pixel Flow"، التي حصدت 10 ملايين مستخدم بعد إطلاقها في الخريف، وفقاً لبيان صادر عن الشركة يوم الخميس.

سيواصل مؤسسا الشركة كوبرا جوندوان وإمري تشيليك إدارة الاستوديو الذي يضم نحو 20 موظفًا من تركيا.

إستراتيجية صفقات قوية عبر "PIF"

"سكوبلي" التي استحوذت عليها مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة "PIF" السعودي عام 2023 مقابل 4.9 مليار دولار، تركز على الألعاب المحمولة، وتنشر ألعابًا شهيرة، بما في ذلك "Monopoly Go" و"Pokémon Go".

تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وقد استخدمت صندوق الاستثمارات العامة و"Savvy" و"Scopely" لتنفيذ إستراتيجية صفقات قوية لتصبح ذات نفوذ في مجال ألعاب الفيديو.

يعتبر نحخو 62% من المواطنين السعوديين أنفسهم لاعبين، ويلعبون أسبوعياً أو يومياً، وفقا لما نقلته "بلومبرغ" عن بيانات شاركتها "Niko Partners" مع "بلومبرغ نيوز".

في سبتمبر، وافقت شركة "Electronic Arts Inc" على بيع نفسها لمجموعة من المستثمرين تضم صندوق الاستثمارات العامة، في أكبر عملية شراء بالاقتراض في التاريخ.

ووفقًا لتقرير سابق لـ "بلومبرغ نيوز"، فإن صندوق الاستثمارات العامة هو أكبر مساهم في الصفقة.

أنشأ صندوق الاستثمارات العامة شركة "سافي" عام 2021، وعين براين وارد، الخبير في صناعة الألعاب، رئيسًا تنفيذيًا لها.

استحوذت "سافي" على شركة "ESL FACEIT" المتخصصة في الرياضات الإلكترونية عام 2022، وعلى "سكوبلي" في عام 2023.

تعد هذه الصفقة استحواذًا آخر رفيع المستوى في تركيا، التي برزت كقوة عالمية في مجال الألعاب المحمولة بفضل خبرة المطورين في الألعاب غير الرسمية.

اقتصادالسعوديةتركياصندوق الاستثمارات العامةألعاب
