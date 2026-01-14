الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026
التكنولوجيا

"PIF" ينقل حصصا في شركات ألعاب بـ 12 مليار دولار إلى "سافي"

بلومبرغ
بلومبرغ
الأربعاء 14 يناير 2026 7:48 |2 دقائق قراءة
"PIF" ينقل حصصا في شركات ألعاب بـ 12 مليار دولار إلى "سافي""سافي" ذراع صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الألعاب

ينقل صندوق الاستثمارات العامة السعودي أسهم شركات ألعاب إلكترونية بقيمة 12 مليار دولار، تشمل حصصا في شركات مثل "نينتندو" و"بانداي نامكو"، إلى شركته التابعة "سافي".

يتوقع أن تتعزز العملية مكانة "سافي" كقوة كبرى في الصناعة، إذ لا تزال تمتلك مليارات الدولارات المخصصة لاستثمارات مستقبلية في شركات الألعاب.

بمجرد اكتمال عمليات النقل، ستمتلك "سافي" 10% من شركات مثل "كوي تيكمو"، و"إن سي سوفت"، و"نيكسون"، و"سكوير إنيكس"، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبيرغ".

براين وارد الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي جيمز

«سافي جيمز» لـ "الاقتصادية": نعمل مع رواد أعمال سعوديين لإطلاق شركات في صناعة ألعاب الفيديو

تعمل مجموعة سافي جيمز، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مع...

Tue, 26 2024

توسع استثماري واستراتيجية طويلة الأمد

تأسست "سافي" في 2021 للمساعدة في تنويع استثمارات السعودية، مع توفر 38 مليار دولار للاستثمار، استحوذت "سافي" على "سكوبلي" التي طورت لعبة "مونوبولي جو"، و"نيانتيك" مطورة لعبة "بوكيمون جو"، إضافة إلى عدد من منظمات الرياضات الإلكترونية.

لم يرد صندوق الاستثمارات العامة على طلب للتعليق، وعلى الرغم من أن الصندوق يعد أكبر مستثمر في صفقة الاستحواذ على "إلكترونيك آرتس" البالغة قيمتها 55 مليار دولار، فإن "سافي" ليست طرفا في هذه الصفقة، بحسب شخص مطلع على تفاصيلها.

كان الصندوق قد نقل بالفعل 11 مليون سهم يملكها في "تايك تو إنتر آكتيف سوفتوار"، وفق إفصاح تنظيمي صدر في أواخر ديسمبر، وستواصل "سافي" نهج الصندوق غير التدخلي في الاستثمار، ولا تخطط لأن تصبح مستثمرا فاعلا، وفقا للشخص ذاته.

صفقة لصندوق الاستثمارات السعودي تحول صناعة الترفيه إلى قوة ناعمة

في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في تاريخ صناعة الألعاب...

Wed, 24 2025

عملية مخطط لها منذ فترة طويلة

المتحدث باسم "سافي" عمار باتخو، قال "عملية النقل كان مخططاً لها منذ فترة طويلة"، مضيفا "ستؤدي هذه التحويلات إلى نقل الإشراف على استثمارات الألعاب التابعة لصندوق الاستثمارات العامة إلى سافي، نظرا إلى أنها تُعد مؤسسة ألعاب متخصصة للصندوق، ومكونا أساسيا من الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية"، مؤكدا أنه لا توجد خطط لتغيير استراتيجية الاستثمار.

