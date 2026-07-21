وقعت شركة " سابك " المتخصصة مجال الكيماويات المتنوعة، مذكرة تفاهم مع شركة " سير " أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات ومعدات التكنولوجيا الأصلية، لاستكشاف فرص التعاون المحتمل بينهما في مجال استخدام المواد المتقدمة والحلول المبتكرة في تصميم وتطوير وتصنيع السيارات الكهربائية، وتقييم الفرص التجارية ذات المنفعة المشتركة، بحسب بيان اليوم.

وُقعت مذكرة التفاهم في مقر شركة (سابك) الرئيس بالرياض، وحضر التوقيع كل من الدكتور فيصل بن محمد الفقير، الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) والعضو التنفيذي في مجلس الإدارة، والمهندس جيمس ديلوكا الرئيس التنفيذي لشركة "سير".

استكشاف فرص التوريد الإستراتيجية

وتعد مذكرة التفاهم إطارًا عامًا لمناقشة مجال تطوير وابتكار الحلول والمنتجات من خلال تقييم فرص استخدام المواد المتقدمة التي تنتجها (سابك) في بعض تطبيقات السيارات التي تصنعها "سير"، وتطوير المواد وحلول المعالجة لتلبي الاحتياجات التصنيعية، وتبادل المعلومات والخبرات المرتبطة بالاستدامة والتقنية لدعم تحقيق أهداف "سير" في مجالات الهندسة وتطوير المنتجات.

كما تهدف المذكرة إلى مناقشة فرص التعاون المحتمل عبر استكشاف فرص التوريد الإستراتيجية، وتحديد ومتابعة مجالات تعاون إضافية، بما يضمن بناء سلسلة إمداد محلية بمعايير عالمية لقطاع صناعة السيارات الكهربائية الناشئ في السعودية، إضافة إلى تحديد ومتابعة مجالات إضافية للتعاون المشترك يتفق عليها الطرفان.

توظيف خبرات سابك في حلول المواد المتقدمة

وقال الدكتور فيصل الفقير: "تمثل هذه المذكرة خطوة للتعاون الإستراتيجي توظف فيها خبرات (سابك) العالمية في حلول المواد المتقدمة في صناعة السيارات الكهربائية، ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز المحتوى المحلي، وبناء سلسلة إمداد وطنية متكاملة تدعم تنافسية القطاع على المستوى العالمي".

تطوير الجيل القادم من السيارات الكهربائية

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "سير" جيمس ديلوكا: "يمثل هذا التعاون الإستراتيجي مع (سابك) خطوة محورية في مسيرة "سير" نحو تصميم وهندسة وتصنيع سيارات كهربائية عالمية المستوى هنا في السعودية. ولتطوير الجيل القادم من السيارات الكهربائية التي تتصدر من حيث الكفاءة والسلامة والأداء، فإننا نتعاون مع شركات عالمية رائدة تشاركنا التزامنا بالابتكار".

أضاف "من خلال دمج المواد المتقدمة والخبرات التقنية العميقة التي تمتلكها (سابك) ضمن مركباتنا، فإننا نعمل على بناء سلسلة إمداد محلية قوية وموثوقة، وفي الوقت ذاته نضع "سير" في مقدمة المساهمين في تحوّل السعودية إلى مركز مستدام ومتقدم للتنقل والتقنيات المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

وتعزز مواد وحلول (سابك) النمو المستدام في صناعة السيارات حول العالم، وتمكن المصنعين من تطوير صناعة السيارات الكهربائية، وتسريع التقدم نحو مستقبل مستدام خالٍ من الكربون، لا سيما مع التغيرات المتسارعة في هذه الصناعة الواعدة.